Sen İlişkide Hangi Avrupa Yakası Karakterisin?

Sen de tıpkı Aslı gibi hem mantığın hem de duygularınla hareket eden birisin. Senin için karşıdaki kişiyle denk olmak ve onun belli bir sosyal statüde olması oldukça önemli ama bir yandan da aşk ve sadakat de senin için önemli kriterler arasında. Sen; istersen en kusursuz insan karşına çıksın, aşık değilsen bir ilişki yürütemezsin.