Sen İlişkide Hangi Avrupa Yakası Karakterisin?
Sen İlişkide Hangi Avrupa Yakası Karakterisin?
Bayılarak izlediğimiz, Avrupa Yakası dizisindeki hangi karakter, ilişkideki seni en iyi temsil ediyor? Öğrenmek için buyurun teste 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Çevren seni nasıl biri olarak tanımlar?
3. Peki karşı cinste en önem verdiğin şey ne?
4. Sen şu an hayatının hangi aşamasındasın?
5. Peki karşı tarafı etkilemek için ne yaparsın?
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