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Sen İlişkide Hangi Avrupa Yakası Karakterisin?

etiket Sen İlişkide Hangi Avrupa Yakası Karakterisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 23:01

Bayılarak izlediğimiz, Avrupa Yakası dizisindeki hangi karakter, ilişkideki seni en iyi temsil ediyor? Öğrenmek için buyurun teste 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Çevren seni nasıl biri olarak tanımlar?

3. Peki karşı cinste en önem verdiğin şey ne?

4. Sen şu an hayatının hangi aşamasındasın?

5. Peki karşı tarafı etkilemek için ne yaparsın?

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6. Senin için bir ilişkideki en önemli şey ne?

7. Senden çok farklı statüde biriyle sevgili olur muydun?

8. Belli bir yaş farkının olduğu bir ilişkiye sıcak bakar mıydın?

9. Söyle bakalım ilişkinde ne kadar kıskanç birisin?

Burhan Altıntop!

Burhan Altıntop!

Sen ilişkide duygulardan çok mantıkla hareket eden birisin. Çoğu zaman hislerini bir kenara bırakıp maddiyat, statü gibi konuların uyuşup uyuşmadığına bakıyorsun. Senin için ön planda olan şeyler biraz daha farklı, her durumda tıpkı Burhan Altıntop gibi kendini düşünen biri olduğun için sen ilişkide kesinlikle bu karakter olurdun!

Fatoş!

Fatoş!

Cazibesi ve hareketli aşk hayatıyla bildiğimiz Fatoş karakteri her anlamda seni yansıtıyor diyebiliriz. Sen de dışarıdan oldukça dikkat çeken, alımlı birisin. Bunun da farkında olduğun için ilgi her zaman hoşuna gidiyor. Hem oldukça çapkınsın hem de gerçek aşkı arıyorsun. Umarız sen de sonunda Fatoş gibi mutlu olursun!

Aslı Sütçüoğlu!

Aslı Sütçüoğlu!

Sen de tıpkı Aslı gibi hem mantığın hem de duygularınla hareket eden birisin. Senin için karşıdaki kişiyle denk olmak ve onun belli bir sosyal statüde olması oldukça önemli ama bir yandan da aşk ve sadakat de senin için önemli kriterler arasında. Sen; istersen en kusursuz insan karşına çıksın, aşık değilsen bir ilişki yürütemezsin.

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