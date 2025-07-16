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Sen Hangi Viral Tweet’sin?

etiket Sen Hangi Viral Tweet’sin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 19:46

Twitter'ın ismi her ne kadar 'X' olarak değişse de biz halen Twitter demeye ve tweet atmaya devam ediyoruz! Gün içinde neler olup bittiğini görmek için platforma bir göz attığımızda her gün farklı bir tweet viral oluyor. Peki sen hangisisin?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Öncelikle şunu soralım: X'e halen Twitter mı diyorsun yoksa arada X dediğin oluyor mu?

3. Öncelikle şunu soralım: X'e halen Twitter mı diyorsun yoksa arada X dediğin oluyor mu?

4. Devam edelim! X'te (Twitter) ne sıklıkta paylaşım yapıyorsun?

5. Thread şeklinde paylaşılan tweet'leri okuyor musun?

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6. Bu sorudan sonra X yerine Twitter diyerek devam edeceğiz! Twitter topluluklarını verimli buluyor musun?

6. Bu sorudan sonra X yerine Twitter diyerek devam edeceğiz! Twitter topluluklarını verimli buluyor musun?

7. Twitter DM kutunda hiç mesaj limitini aştığın oldu mu?

7. Twitter DM kutunda hiç mesaj limitini aştığın oldu mu?

8. Karanlık mod mu yoksa aydınlık mod mu?

8. Karanlık mod mu yoksa aydınlık mod mu?

9. Günlük Twitter ekran süren ortalama ne kadar?

9. Günlük Twitter ekran süren ortalama ne kadar?

10. Hiç çooook beğendiğin bir tweet'i sırf biri görsün diye başka bir platformda paylaştığın oldu mu?

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11. Son sorudayız! Senin paylaştığın bir tweet viral olsa ne yapardın?

İşte o viral tweet!

İşte o viral tweet!

Twitter ekran süren tam olarak ne kadar bilmiyoruz ama bu tweet'i muhakkak görmüşsündür! Twitter kullanıcısı, evlenmeden önce kendisine bu soruyu soramamış belli ki... Çünkü eşi maç izlemek için evden televizyonu alıp gitmiş ve kimsenin de bunu yaşamaması için bizlere tavsiye vermiş!

İşte o viral tweet!

İşte o viral tweet!

Sevginin bir başka yönünü Twitter kullanıcısı çok tatlı bir şekilde betimlemiş. Herkes farklı sever ama biz bu beyefendinin sevgi dilini sevdik!

İşte o viral tweet!

İşte o viral tweet!

Aslında doğru... Bazı çaylar biraz tozlu olabiliyor ve içimi de biraz kekrek olabiliyor. Çay demleme tekniği de viral olur mu? Oluyormuş!

İşte o viral tweet!

İşte o viral tweet!

İnsanlara genelde mesleği ve yaşı sorulmaz derler ama bu Twitter kullanıcısı sevilip sevilmediğini de sormayın demiş... 💔

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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