Sen Hangi Viral Tweet’sin?
Twitter'ın ismi her ne kadar 'X' olarak değişse de biz halen Twitter demeye ve tweet atmaya devam ediyoruz! Gün içinde neler olup bittiğini görmek için platforma bir göz attığımızda her gün farklı bir tweet viral oluyor. Peki sen hangisisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Öncelikle şunu soralım: X'e halen Twitter mı diyorsun yoksa arada X dediğin oluyor mu?
4. Devam edelim! X'te (Twitter) ne sıklıkta paylaşım yapıyorsun?
5. Thread şeklinde paylaşılan tweet'leri okuyor musun?
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6. Bu sorudan sonra X yerine Twitter diyerek devam edeceğiz! Twitter topluluklarını verimli buluyor musun?
7. Twitter DM kutunda hiç mesaj limitini aştığın oldu mu?
8. Karanlık mod mu yoksa aydınlık mod mu?
9. Günlük Twitter ekran süren ortalama ne kadar?
10. Hiç çooook beğendiğin bir tweet'i sırf biri görsün diye başka bir platformda paylaştığın oldu mu?
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11. Son sorudayız! Senin paylaştığın bir tweet viral olsa ne yapardın?
İşte o viral tweet!
İşte o viral tweet!
İşte o viral tweet!
İşte o viral tweet!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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