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Sen Hangi Tip Pazarlıkçısın?

etiket Sen Hangi Tip Pazarlıkçısın?

godot
godot - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 14:01

Pazarlıkçılar buraya. Pazarlık yapmadan alışveriş yapamıyorsan doğru yerdesin. Bakalım senin pazarlık tarzın hangisiymiş?

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1. Başlayalım. Bir indirim bulunca ilk tepkin ne olur?

2. Söyle bakalım pazarlık yaparken hangi taktiği daha çok kullanırsın?

3. İndirimleri kaçırmamak için neler yapıyorsun?

4. Bir şey satın alırken senin için en önemli kriter ne?

5. Sürekli alışveriş yaptığın bir yer var mı yoksa fırsat görünce kaçar mısın?

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6. Pazarlığa başlama cümlen hangisi?

7. Son olarak şunu öğrenelim. Günümüzde online alışveriş yapmayan yok. Peki senin online alışveriş yapmam nedenin ne?

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Sempatik pazarlıkçı.

Senin pazarlıktaki en büyük silahın sempatikliğin. Her zaman indirimin peşindesin. Espri yeteneğinle karşısındakini etkileyen sempatik bir yapın var. Pazarlık yaptığın kişinin gardını şakalarla düşürüp, kapıyorsun istediğin ürünü.

Müzakereci pazarlıkçı.

Senin olayın mantık. Argüman üretmekte üstüne yok. Olaylar arasında neden sonuç bağı kurup, mantıklı argümanlarınla karşındakini muhteşem bir şekilde ikna edebiliyorsun. Pazarlıktaki en büyük gücün de müzakere yeteneğin.

Jestsever pazarlıkçı.

Sen gerçek bir pazarlık ustasısın. Senin dünyada açamayacağın kapı yok. Gerekirse pazarlık yaptığın kişiye jestler yapar, yemek ısmarlar bir şekilde istediğin şeyi istediğin fiyata alırsın.

Cool pazarlıkçı

Senin gücün sakinliğin. Alışveriş yaparken sakin ve stratejik bir tavrın var. Pazarlık yaparken ipleri karşındakinin eline verirsin, ya da öyle o sanar :) Acele etmeyip doğru zamanı beklersin. O ürün senin istediğin fiyata gelir.

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