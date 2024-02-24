Sen Hangi Tip Pazarlıkçısın?
Sen Hangi Tip Pazarlıkçısın?
Pazarlıkçılar buraya. Pazarlık yapmadan alışveriş yapamıyorsan doğru yerdesin. Bakalım senin pazarlık tarzın hangisiymiş?
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1. Başlayalım. Bir indirim bulunca ilk tepkin ne olur?
2. Söyle bakalım pazarlık yaparken hangi taktiği daha çok kullanırsın?
3. İndirimleri kaçırmamak için neler yapıyorsun?
4. Bir şey satın alırken senin için en önemli kriter ne?
5. Sürekli alışveriş yaptığın bir yer var mı yoksa fırsat görünce kaçar mısın?
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6. Pazarlığa başlama cümlen hangisi?
7. Son olarak şunu öğrenelim. Günümüzde online alışveriş yapmayan yok. Peki senin online alışveriş yapmam nedenin ne?
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