Görüş Bildir
Haberler
Finans
Sen Hangi Tip Esnafsın?

etiket Sen Hangi Tip Esnafsın?

godot
godot - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 17:01

Eğer esnafsan doğru yere geldin! Testi çöz ve hangi tip esnaf olduğunu hemen öğren.

Haydi başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Diyelim ki bir müşteri seninle pazarlık yapmaya çalışıyor. Ne yapacaksın?

2. Hangisi senin satış taktiğine daha çok benziyor?

3. Senin markanın hikayesi hangisine daha çok benziyor?

4. İş yerinde en çok ne tür şarkılar çalıyor?

5. Diyelim ki bir müşteri kullandığı bir ürünü iade etmek istiyor. Faturası da yok. Ne yapacaksın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İşinde en çok hangi özelliğine güveniyorsun?

7. Müşterilerin sana istediği zaman ulaşabilir mi?

8. Son olarak şunu söyle bize: Senin en büyük rakibin kim?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Pazarlık Bağımlısı Esnaf

Sen tam bir pazarlık bağımlısısın. Artık pazarlık yapmayı hobi haline getirmişsin. Hiç kimse seni yenemez pazarlıkta. Bu işin bölüm sonu canavarı sensin. O kadar çok pazarlık tecrüben olmuş ki tam bir insan sarrafı olmuşsun. Müşteriyi gözünden tanıyor, ona özel pazarlık stratejisi geliştiriyorsun. Gerçek bir pazarlık kralısın.

Babacan Esnaf

Sen güler yüzlü, babacan, mahallede herkesin sevdiğin o esnafsın. Resmen orayı bir yaşam alanı yapan şey senin varlığın. Sana işi düşen herkese elinden geldiği kadar yardımcı olursun. Bu yüzden herkes seni çok sever, önemli konularda sana danışır. Eee hayat tecrübesi böyle bir şey işte.

Yenilikçi Esnaf

Sen sosyal medyayı aktif kullanan yenilikçi esnafsın. Bütün trendlere hakimsin. Satışlarında sosyal medyayı da kullanıyor, cirona ciro katıyorsun. Sürekli bir yenilik peşindesin. Eski geleneksel yöntemler seni sarmıyor. Her gün kendini ve işletmeni yenilemeyi başarabiliyorsun.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?