Sen Hangi Tip Esnafsın?

Sen güler yüzlü, babacan, mahallede herkesin sevdiğin o esnafsın. Resmen orayı bir yaşam alanı yapan şey senin varlığın. Sana işi düşen herkese elinden geldiği kadar yardımcı olursun. Bu yüzden herkes seni çok sever, önemli konularda sana danışır. Eee hayat tecrübesi böyle bir şey işte.