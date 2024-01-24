Sen Hangi Tip Esnafsın?
Sen Hangi Tip Esnafsın?
Eğer esnafsan doğru yere geldin! Testi çöz ve hangi tip esnaf olduğunu hemen öğren.
Haydi başlayalım.
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1. Diyelim ki bir müşteri seninle pazarlık yapmaya çalışıyor. Ne yapacaksın?
2. Hangisi senin satış taktiğine daha çok benziyor?
3. Senin markanın hikayesi hangisine daha çok benziyor?
4. İş yerinde en çok ne tür şarkılar çalıyor?
5. Diyelim ki bir müşteri kullandığı bir ürünü iade etmek istiyor. Faturası da yok. Ne yapacaksın?
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6. İşinde en çok hangi özelliğine güveniyorsun?
7. Müşterilerin sana istediği zaman ulaşabilir mi?
8. Son olarak şunu söyle bize: Senin en büyük rakibin kim?
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