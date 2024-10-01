Sen Hangi Sonbahar Şehrine Aitsin?
Sen Hangi Sonbahar Şehrine Aitsin?
Yaprakların döküldüğü, tatlı bir kahverenginin hüküm sürdüğü sonbahar mevsimi kapıda! Peki sen hangi sonbahar şehrine aitsin? Merak ediyorsan, cevabı testin sonunda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sonbahar sabahlarında nasıl uyanırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki sonbahar senin için en çok neyi ifade eder?
3. Bir sonbahar tatilinde ne yapmak seni daha mutlu eder?
4. Gelelim renklere! Sonbaharda hangi renk tonlarını tercih edersin?
5. Yağmurlu bir günde ilk tercihin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın