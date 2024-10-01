Sen Hangi Sonbahar Şehrine Aitsin?

Eğer sonbaharda enerjin yüksekse, tarih ve modernliğin iç içe geçtiği İstanbul tam sana göre! Şehirdeki eski yapılar, boğaz manzaraları ve her köşesinde hissettiğin kültür dolu atmosfer seni büyüleyecek. İstanbul’un sonbaharda sunduğu renk cümbüşü ve serin esintileriyle adeta kendini yenilenmiş hissedeceksin. Bir yandan şehri keşfederken diğer yandan Boğaz'da güzel bir çay keyfi yapmak tam da sana göre.