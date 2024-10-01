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Sen Hangi Sonbahar Şehrine Aitsin?

etiket Sen Hangi Sonbahar Şehrine Aitsin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 17:01

Yaprakların döküldüğü, tatlı bir kahverenginin hüküm sürdüğü sonbahar mevsimi kapıda! Peki sen hangi sonbahar şehrine aitsin? Merak ediyorsan, cevabı testin sonunda!

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1. Sonbahar sabahlarında nasıl uyanırsın?

2. Peki sonbahar senin için en çok neyi ifade eder?

3. Bir sonbahar tatilinde ne yapmak seni daha mutlu eder?

4. Gelelim renklere! Sonbaharda hangi renk tonlarını tercih edersin?

5. Yağmurlu bir günde ilk tercihin ne olur?

5. Yağmurlu bir günde ilk tercihin ne olur?
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6. Hangi sonbahar tatlısı senin favorin?

7. Bunlardan hangisi senin sonbahar alışkanlıklarından?

8. Son olarak bu mevsimde ne tarz kıyafet seçersin?

8. Son olarak bu mevsimde ne tarz kıyafet seçersin?

İstanbul!

İstanbul!

Eğer sonbaharda enerjin yüksekse, tarih ve modernliğin iç içe geçtiği İstanbul tam sana göre! Şehirdeki eski yapılar, boğaz manzaraları ve her köşesinde hissettiğin kültür dolu atmosfer seni büyüleyecek. İstanbul’un sonbaharda sunduğu renk cümbüşü ve serin esintileriyle adeta kendini yenilenmiş hissedeceksin. Bir yandan şehri keşfederken diğer yandan Boğaz'da güzel bir çay keyfi yapmak tam da sana göre.

Kapadokya!

Kapadokya!

Doğanın ve huzurun kucaklaştığı Kapadokya, sonbaharda sana muhteşem bir deneyim sunacak. Sabahları sislerin içinde balonlar yükselirken sen de adeta masalsı bir dünyaya adım atacaksın. Tarihi yerler ve doğanın muhteşem uyumu ile sakinlik arayan ruhuna hitap eden bu şehir, her sonbahar yürüyüşünde sana huzur verecek. Peribacalarının etrafında sarı yapraklarla dolu manzaralar seni bekliyor.

İzmir!

İzmir!

Sonbaharda sıcaklığın yavaş yavaş düştüğü ama enerjisi hiç azalmayan İzmir, tam da sana göre! Deniz kokusu eşliğinde kahveni alıp sahilde yürüyüş yapabileceğin, şehrin canlı atmosferinde hem sakinliği hem de hareketliliği aynı anda bulabileceğin bir yerdesin. Sonbahar festivalleri, açık hava konserleri ve tarihi mekanlar seni burada bekliyor. İzmir’in renkli caddelerinde kendini evinde gibi hissedeceksin!

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