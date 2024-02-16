Sen Hangi İndirimin İnsanısın?
Sen Hangi İndirimin İnsanısın?
Bu testle alışveriş alışkanlıklarınıza dayanarak hangi tür indirime en yakın olduğunu bulmaya çalışacağız!
Hazırsan başlayalım! 🏃♀️
1-2-3 go! 🤩
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1. Söyle bakalım; alışveriş merkezine gittiğinde, ilk olarak hangi bölüme koşarsın?
2. Ürün alırken senin için en önemli olan ne?
3. Bir indirimde karşına "İkincisi Yarı Fiyat" çıkarsa ne yaparsın?
4. Alışveriş listesi yaparken, neye dikkat edersin?
5. İndirim mağazasına girdiğinde, hangi ürünleri gözlerin hemen takip eder?
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6. Peki alışverişteki en büyük motivasyonun ne diye sorsak?
7. Bir indirim görünce ne yaparsın?
8. O zaman şunu da soralım, indirimlerde seni en çok çeken ne oluyor?
9. İndirim kampanyası sırasında, hangisini görsen koşarsın? 😄
10. Son olarak söyle bakalım; alışveriş yaparken, hangi tür indirimler seni en çok memnun eder?
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