Sen Hangi İndirimin İnsanısın?

Sen, indirimleri gördüğünde heyecanlanan ve fırsatları kaçırmak istemeyen bir insansın. Alışveriş yaparken indirimleri ve kampanyaları takip etmek senin için ayrı bir keyif kaynağı. Senin için alışveriş, fırsatları değerlendirmek ve tasarruf etmek demek.