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Sen Hangi İndirimin İnsanısın?

etiket Sen Hangi İndirimin İnsanısın?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 14:01

Bu testle alışveriş alışkanlıklarınıza dayanarak hangi tür indirime en yakın olduğunu bulmaya çalışacağız! 

Hazırsan başlayalım! 🏃‍♀️

1-2-3 go! 🤩

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1. Söyle bakalım; alışveriş merkezine gittiğinde, ilk olarak hangi bölüme koşarsın?

2. Ürün alırken senin için en önemli olan ne?

3. Bir indirimde karşına "İkincisi Yarı Fiyat" çıkarsa ne yaparsın?

4. Alışveriş listesi yaparken, neye dikkat edersin?

5. İndirim mağazasına girdiğinde, hangi ürünleri gözlerin hemen takip eder?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki alışverişteki en büyük motivasyonun ne diye sorsak?

7. Bir indirim görünce ne yaparsın?

8. O zaman şunu da soralım, indirimlerde seni en çok çeken ne oluyor?

9. İndirim kampanyası sırasında, hangisini görsen koşarsın? 😄

10. Son olarak söyle bakalım; alışveriş yaparken, hangi tür indirimler seni en çok memnun eder?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kıyafet indirimlerinin insanısın!

Sen, indirimleri gördüğünde heyecanlanan ve fırsatları kaçırmak istemeyen bir insansın. Alışveriş yaparken indirimleri ve kampanyaları takip etmek senin için ayrı bir keyif kaynağı. Senin için alışveriş, fırsatları değerlendirmek ve tasarruf etmek demek.

Sen temizlik ürünlerinin indirim insanısın!

Sen, alışveriş yaparken kaliteye önem veren bir insansın. İndirimler senin için ikinci planda olabilir, çünkü senin için önemli olan ürünün kalitesi ve işlevselliği. Alışverişte uzun vadeli yatırım yapmayı tercih edersin.

Sen fırsatçı indirim insanısın!

Sen, alışveriş yaparken fırsatları yakalamayı seven birisin. Senin için kategorinin önemi yok! İndirimleri araştırır ve avantajlı teklifleri değerlendirirsin. Alışveriş listeni genellikle indirimli ürünlerle doldurursun ve bu senin için büyük bir memnuniyet kaynağı.

Sen kırtasiye ürünlerinin indirim insanısın!

Sen, alışverişi planlayarak ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapmayı tercih eden bir insansın. İndirimler senin için önemli olsa da, önceliğin ihtiyaçlarını karşılamak ve bütçeni kontrol altında tutmak. Alışverişini özenle planlarsın ve gereksiz harcamalardan kaçınırsın.

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