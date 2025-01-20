Sen Hangi Ekonomi Dahisisin?
Sen Hangi Ekonomi Dahisisin?
Ekonomi, herkes için farklı anlamlar taşıyabilir. Kimimiz harcamaları sıkı sıkıya kontrol eder, kimimiz ise büyük yatırımların peşinden koşar. Peki, sen hangi ekonomi dahisi olduğunu hiç merak ettin mi?
Testi çöz, tarzını öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tasarruf yapmayı nasıl tanımlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir yatırım kararı alırken ilk düşündüğün şey nedir?
3. Ekonomi ile ilgili haberleri ne sıklıkla takip edersin?
4. Büyük bir indirim kampanyası gördüğünde ne yaparsın?
5. Finansal bir krizle karşılaştığında ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ekonomiyle ilgili bir kitap yazacak olsan, konusu ne olurdu?
7. Ekonomide seni en çok hangi konu ilgilendirir?
Warren Buffett
Benjamin Franklin
Coco Chanel
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın