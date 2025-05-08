Sen Hangi Dönemin Ekonomistisin?
Ekonomi denilince birçok dönem olduğunu biliyoruz. Tabii her dönemin ekonomi anlayışı birbirinden çok farklı. Sorduğumuz sorulara cevap ver, biz de senin hangi dönemin ekonomisti olduğunu bulalım. Farklı dönemlerden hangi ekonomi modeli sana daha uygun bu test bize onu söyleyecek. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Başlayalım hadi. Ekonomik kriz yaşandığında tepkin ne oluyor?
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2. Peki ekonomide en çok hangi konular ilgini çekiyor?
3. Parayı nasıl harcarsın?
4. Ekonomiyi bir kenara bırakalım. En sevdiğin alan hangisi?
5. Ekonomiyle ilgili katlanamadığın şey ne?
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6. Bu dizilerden hangisini daha çok senin tarzın?
7. Gelelim kişisel sorulara... Arkadaşların tek kelimeyle seni nasıl anlatır?
8. İndirimler başlayınca hemen alışverişe koşuyor musun?
9. Patronun sana zam yaptı. Tepkin ne olur?
Sen klasik ekonomistlerdensin!
Sen Marksist ekonomistlerdesin!
Sen Keynesyen ekonmistlerdensin!
Sen davranışsal ekonomistlerdensin!
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