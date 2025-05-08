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Sen Hangi Dönemin Ekonomistisin?

etiket Sen Hangi Dönemin Ekonomistisin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 17:01

Ekonomi denilince birçok dönem olduğunu biliyoruz. Tabii her dönemin ekonomi anlayışı birbirinden çok farklı. Sorduğumuz sorulara cevap ver, biz de senin hangi dönemin ekonomisti olduğunu bulalım. Farklı dönemlerden hangi ekonomi modeli  sana daha uygun bu test bize onu söyleyecek. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Başlayalım hadi. Ekonomik kriz yaşandığında tepkin ne oluyor?

2. Peki ekonomide en çok hangi konular ilgini çekiyor?

3. Parayı nasıl harcarsın?

4. Ekonomiyi bir kenara bırakalım. En sevdiğin alan hangisi?

5. Ekonomiyle ilgili katlanamadığın şey ne?

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6. Bu dizilerden hangisini daha çok senin tarzın?

7. Gelelim kişisel sorulara... Arkadaşların tek kelimeyle seni nasıl anlatır?

8. İndirimler başlayınca hemen alışverişe koşuyor musun?

9. Patronun sana zam yaptı. Tepkin ne olur?

Sen klasik ekonomistlerdensin!

Sen klasik ekonomistlerdensin!

Senin ekonomi anlayışın çok net ve sade. Sana göre arz ve talep her zaman çalışıyor. Piyasaya çok güveniyorsun ve tabii ki devletin müdahalesine karşısın. İnsanların her zaman kendi için en doğrusunu yaptığına da inanıyorsun. Ekonomiyi karışık bulanları hiç anlayamıyorsun. Çünkü sence ekonomi hiç de karmaşık değil. Sana göre ekonominin doğru işlemesinin yolu az müdahale ve çok özgürlükten geçiyor.

Sen Marksist ekonomistlerdesin!

Sen Marksist ekonomistlerdesin!

Sorgulamak deyince de sen! Sen asla sistemi kabul eden biri değilsin, hatta onu sürekli sorguluyorsun. Yaşanan eşitsizlikler ve haksızlıklar seni çok rahatsız ediyor. Emek sömürüsü asla katlanamadıklarından. Ekonomiyi o yüzden sen sadece sayılardan ibaret görmüyorsun. Senin için ekonomi daha çok sınıf ilişkileriyle ilgili. Dünyadaki adaletsizliğe son vermek istiyorsun, bunu da ekonomiyi kullanarak yapacağını çok iyi biliyorsun.

Sen Keynesyen ekonmistlerdensin!

Sen Keynesyen ekonmistlerdensin!

Senin için ekonomi teorilerden ibaret değil. Sen ekonominin pratik yanına bakıyorsun. Yani teoriler güzel ama sen çözüme odaklanıyorsun. Krizlerin ancak müdahaleyle çözülebileceğine inanlardansın. Piyasa ekonomik sorunları çözemiyorsa o zaman yardım edilmesi şart. Bu yardım da ancak devlet müdahalesiyle olabilir. Akılcı bir ekonomik yaklaşım benimsesen de bir yanda da ekonominin adaletli olması gerektiğine inanıyorsun.

Sen davranışsal ekonomistlerdensin!

Sen davranışsal ekonomistlerdensin!

Senin için ekonomi kitaplarda duran teorilerden ibaret değil. Asıl ekonominin insan davranışlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorsun. Ekonomiyi sayılardan ve verilerden ibaret görenleri anlamıyorsun. Çünkü ekonomi aslında insanların korkuları, umutları ve alışkanlıklarıyla yakından ilgili. İnsanların doğru kararlar vereceğine pek inanmıyorsun sen. Çünkü insanlar mantıksız da davranabiliyorlar. Ekonominin insanların davranışlarını incelemesi gerektiğini düşünüyorsun.

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