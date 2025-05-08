Sen Hangi Dönemin Ekonomistisin?

Senin ekonomi anlayışın çok net ve sade. Sana göre arz ve talep her zaman çalışıyor. Piyasaya çok güveniyorsun ve tabii ki devletin müdahalesine karşısın. İnsanların her zaman kendi için en doğrusunu yaptığına da inanıyorsun. Ekonomiyi karışık bulanları hiç anlayamıyorsun. Çünkü sence ekonomi hiç de karmaşık değil. Sana göre ekonominin doğru işlemesinin yolu az müdahale ve çok özgürlükten geçiyor.