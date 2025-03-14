onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sen Finansal Disiplin Açısından Hangi Seviyedesin?

etiket Sen Finansal Disiplin Açısından Hangi Seviyedesin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 17:01

Merhaba sevgili para dostu ya da düşmanı! Şimdi dürüst olalım… Finansal disiplin dediğimiz şey kimimiz için nefes almak kadar doğal, kimimiz içinse “Benim için bir şey söyleme, içim acıyor” dedirten bir durum. Peki sen bu konuda neredesin? Kredi kartı ekstresini göz ucuyla bakıp kapatanlardan mısın, yoksa gelir-gider tablolarıyla haşır neşir olanlardan mı? Hadi, testi çöz ve finansal disiplin seviyeni öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle maaşın ya da harçlığın eline geçtiğinde ilk yaptığın şey nedir?

2. Peki bir ürünü almadan önce ne yaparsın?

3. Sonuçta insanız, herhangi bir acil durum için ayırdığın fonun var mı?

4. ''Para biriktirmeye çalışıyorum ama sürekli bir şey çıkıyor.” Bu cümleye katılıyor musun?

5. Bakalım duygularını kontrol edebiliyor musun? Diyelim ki maaşın/harçlığın yattı ve bir arkadaşın senden borç istedi. Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ayın son haftasına geldiğimde cüzdanımı açıp içini gördüğümde ilk tepkim:

7. Peki birikim yapma konusundaki motivasyonun nasıl?

8. Son olarak finansal hayatını bir filmle anlatsan hangisi olurdu?

Sen finansal disiplin konusunda tam bir ustasın!

Harcamalarını titizlikle planlıyor, tasarruf yapıyor ve geleceğini garanti altına alıyorsun. Büyük ihtimalle yatırım fonlarını, hisse senetlerini ve acil durum bütçeni çoktan oluşturmuşsun. “Para geldi mi nereye gideceğini zaten bilir” felsefesiyle yaşıyorsun. Etrafındaki insanlar senden finansal tavsiyeler alıyor olabilir çünkü sen para yönetme konusunda tam bir akıl hocasısın! Tebrikler, zenginlik yolunda emin adımlarla ilerliyorsun. Ama arada kendine küçük ödüller vermeyi de unutma, hayat sadece para biriktirmekten ibaret değil!

Senin finansal yönetimin ne çok sıkı ne de tamamen kontrolsüz!

Gelir-gider dengeni sağlamaya çalışıyor, borçlarını yönetebiliyor ama arada ufak kaçamaklar yapıyorsun. Çoğu zaman planlı hareket etsen de bazen “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek bütçeni bozabiliyorsun. Finansal farkındalığın yüksek ama istikrarlı bir birikim için biraz daha disipline ihtiyacın var. Küçük alışkanlıklarla başlayarak daha sağlam bir bütçe oluşturabilirsin! Unutma, uzun vadede küçük tasarruflar büyük fark yaratır.

Cüzdanını pek düşünmeyen bir keyifçi olma yolundasın!

Harcamaların genellikle “şu an” odaklı ve plan yapmadan para harcama eğilimindesin. Kredi kartı ekstresi senin için her ay büyük bir sürpriz olabilir. “Ben yaşamak için para harcıyorum” diyorsun ama unutma, para bittiğinde eğlencen de sekteye uğrayabilir. Belki küçük bir bütçe planı yaparak ve tasarruf etmeye çalışarak finansal geleceğini biraz daha güvence altına alabilirsin. Küçük birikimlerle başlayıp kendini kontrol etmeye çalış, yoksa ileride “Keşke” demek zorunda kalabilirsin.

Senin için finansal disiplin kelimenin tam anlamıyla bir şehir efsanesi!

Para geldiği gibi gidiyor, ayın sonunu görmek senin için bir mucize gibi. Kredi kartı limitini doldurup diğer karttan borç kapatan, bütçe yapmayı “Bana gelmez” diye düşünen birisin. Ayın ortasında “Bu parayı nereye harcadım?” diye düşünmek senin için çok normal olabilir. Ama unutma, böyle devam edersen finansal sıkıntılar ilerleyen zamanlarda seni daha çok zorlayabilir. Küçük adımlarla başlamaya ne dersin? Bir harcama takibi yaparak, gereksiz masrafları azaltarak ve az da olsa birikim yapmaya çalışarak hayatını düzene sokabilirsin. Hadi, sen de finansal bir devrim başlat!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın