Sen Finansal Disiplin Açısından Hangi Seviyedesin?
Sen Finansal Disiplin Açısından Hangi Seviyedesin?
Merhaba sevgili para dostu ya da düşmanı! Şimdi dürüst olalım… Finansal disiplin dediğimiz şey kimimiz için nefes almak kadar doğal, kimimiz içinse “Benim için bir şey söyleme, içim acıyor” dedirten bir durum. Peki sen bu konuda neredesin? Kredi kartı ekstresini göz ucuyla bakıp kapatanlardan mısın, yoksa gelir-gider tablolarıyla haşır neşir olanlardan mı? Hadi, testi çöz ve finansal disiplin seviyeni öğren!
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1. Öncelikle maaşın ya da harçlığın eline geçtiğinde ilk yaptığın şey nedir?
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2. Peki bir ürünü almadan önce ne yaparsın?
3. Sonuçta insanız, herhangi bir acil durum için ayırdığın fonun var mı?
4. ''Para biriktirmeye çalışıyorum ama sürekli bir şey çıkıyor.” Bu cümleye katılıyor musun?
5. Bakalım duygularını kontrol edebiliyor musun? Diyelim ki maaşın/harçlığın yattı ve bir arkadaşın senden borç istedi. Ne yaparsın?
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6. Ayın son haftasına geldiğimde cüzdanımı açıp içini gördüğümde ilk tepkim:
7. Peki birikim yapma konusundaki motivasyonun nasıl?
8. Son olarak finansal hayatını bir filmle anlatsan hangisi olurdu?
Sen finansal disiplin konusunda tam bir ustasın!
Senin finansal yönetimin ne çok sıkı ne de tamamen kontrolsüz!
Cüzdanını pek düşünmeyen bir keyifçi olma yolundasın!
Senin için finansal disiplin kelimenin tam anlamıyla bir şehir efsanesi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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