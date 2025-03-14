Sen Finansal Disiplin Açısından Hangi Seviyedesin?

Para geldiği gibi gidiyor, ayın sonunu görmek senin için bir mucize gibi. Kredi kartı limitini doldurup diğer karttan borç kapatan, bütçe yapmayı “Bana gelmez” diye düşünen birisin. Ayın ortasında “Bu parayı nereye harcadım?” diye düşünmek senin için çok normal olabilir. Ama unutma, böyle devam edersen finansal sıkıntılar ilerleyen zamanlarda seni daha çok zorlayabilir. Küçük adımlarla başlamaya ne dersin? Bir harcama takibi yaparak, gereksiz masrafları azaltarak ve az da olsa birikim yapmaya çalışarak hayatını düzene sokabilirsin. Hadi, sen de finansal bir devrim başlat!