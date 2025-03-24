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Sen Ekonomist misin?

etiket Sen Ekonomist misin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 17:01

Herkes ekonomiden çok anlayacak diye bir şey yok. Bazıları bu konuda uzman olsa da bazılarının pek de ilgi alanı değil. Peki sen bunlardan hangisisin? Ekonomist olup olmadığını merak ediyorsan haydi teste!

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1. Hadi başlayalım... Sabah uyandın, telefonu eline aldın. İlk hangi uygulamaya giriyorsun?

2. Maaş zammı zamanı geldi. Bu yeni zamla ne yapacaksın?

3. Peki, yatırım için biraz paran var. Nasıl kullanırsın?

3. Peki, yatırım için biraz paran var. Nasıl kullanırsın?

4. Kredi kartını sık kullanır mısın?

5. Arkadaşlarınla hep beraber yemeğe çıktınız, hesabı ne yaparsın?

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6. Bu kavramlardan hangisi sana daha korkunç geliyor?

7. Birikim yapmak konusunda düşüncelerin neler?

8. Diyelim ki hiç beklemediğin anda bir yerden 1 milyon lira geldi. Bu parayla ne yaparsın?

9. Hiç beklenmeyen bir ekonomik kriz oldu. Sen buna nasıl tepki verirsin?

Ekonomi senden sorulur!

Sen gerçekten tam bir ekonomistsin. Enflasyon, faiz, mali politikalar senden soruluyor. Ekonomiyi çok iyi anlıyor ve uyguluyorsun. Paranı neye yatıracağını ya da nasıl değerlendireceğini çok iyi biliyorsun. Hatta bu konularda arkadaşlarına tavsiyeler de verdiğin doğru! Sabah ekonomi haberlerini izlemeden güne başlamıyor, akşam borsayı kapatmadan uyumuyorsun diyebiliriz. Yani ekonomi senin hayatın olmuş artık!

Senin ekonomiyle aran fena değil!

Evet senin ekonomiyle aran iyi. Yani ekonomiyle ilgileniyorsun, yatırım nereye yapılır biliyorsun. Ama bu hayatını yaşamana engel değil. Yani ekonomiyi takip edip yatırımlarını planlıyorsun. Öyle derinlemesine bir takip değil ama bu. Belki sabahları birkaç haber bakınıp akşam Twitter'da takip ettiğin ekonomisti okuyorsun. Bunun dışında öyle ekonomiyle çok iç içe değilsin yani.

Sen ekonominin e'sini bile bilmiyorsun.

Senin için ekonomi zam haberlerini takip etmekten ibaret diyebiliriz. Enflasyon, yatırım gibi ekonomi terimleri bunlar sana çok uzak. Hiç de ilgini çekmeyen konular ayrıca. Sen ekonomi haberlerini izlemeyi bırak, ana haberdeki ekonomi haberlerine bile dayanamıyorsun. Paranı harcayıp geçiyorsun işte, gerisi hiç önemli değil. Yatırım yapmayı da pek düşündüğün söylenemez. Sen varken yemeyi sevenlerdensin!

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buffythevampireslayer
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