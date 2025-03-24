Sen Ekonomist misin?

Evet senin ekonomiyle aran iyi. Yani ekonomiyle ilgileniyorsun, yatırım nereye yapılır biliyorsun. Ama bu hayatını yaşamana engel değil. Yani ekonomiyi takip edip yatırımlarını planlıyorsun. Öyle derinlemesine bir takip değil ama bu. Belki sabahları birkaç haber bakınıp akşam Twitter'da takip ettiğin ekonomisti okuyorsun. Bunun dışında öyle ekonomiyle çok iç içe değilsin yani.