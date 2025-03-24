Sen Ekonomist misin?
Sen Ekonomist misin?
Herkes ekonomiden çok anlayacak diye bir şey yok. Bazıları bu konuda uzman olsa da bazılarının pek de ilgi alanı değil. Peki sen bunlardan hangisisin? Ekonomist olup olmadığını merak ediyorsan haydi teste!
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1. Hadi başlayalım... Sabah uyandın, telefonu eline aldın. İlk hangi uygulamaya giriyorsun?
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2. Maaş zammı zamanı geldi. Bu yeni zamla ne yapacaksın?
3. Peki, yatırım için biraz paran var. Nasıl kullanırsın?
4. Kredi kartını sık kullanır mısın?
5. Arkadaşlarınla hep beraber yemeğe çıktınız, hesabı ne yaparsın?
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6. Bu kavramlardan hangisi sana daha korkunç geliyor?
7. Birikim yapmak konusunda düşüncelerin neler?
8. Diyelim ki hiç beklemediğin anda bir yerden 1 milyon lira geldi. Bu parayla ne yaparsın?
9. Hiç beklenmeyen bir ekonomik kriz oldu. Sen buna nasıl tepki verirsin?
Ekonomi senden sorulur!
Senin ekonomiyle aran fena değil!
Sen ekonominin e'sini bile bilmiyorsun.
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