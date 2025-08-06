Sen Daha Çok Kedi İnsanı mısın Yoksa Köpek İnsanı mı?
Kedi ve köpekler resmen zıt kutuplar. Söz konusu kişilik özellikleri olduğunda da kedi ve köpek insanlarını birbirinden ayıran bariz farklar var. Henüz bir evcil hayvanın yoksa ama sahiplenmek istiyorsan ya da evcil hayvanınla ruh eşi olup olmadığını merak ediyorsan, bu test tam senlik. Bakalım senin içinde bir kedi mi yoksa köpek mi yatıyor!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaş aralığını da seç bakalım.
3. Sabahları uyanırken yeni günü nasıl karşılarsın?
4. Kalabalık bir ortama girdiğinde bunlardan hangisine daha yatkın olursun?
5. Tatil planı yaparken bunlardan hangisi senin için daha cezbedici olur?
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6. Bir arkadaşın senden yardım istediğinde hiç düşünmeden harekete geçer misin?
7. Sana göre ideal arkadaş nasıl olmalı?
8. Evin sadece sana ait olan bir köşesine bunlardan hangilerini koymak isterdin?
9. Bir problemle karşılaştığında nasıl çözmeye çalışırsın?
10. Peki evde tek başına kaldığında ne yapmaktan hoşlanırsın?
😻 Kedi İnsanı
🐶 Köpek İnsanı
🐾 Hem Kedi Hem Köpek İnsanı
🦈 Ne Kedi Ne Köpek İnsanı
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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