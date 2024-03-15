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Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan: A Milli Takım Aday Kadrosu Belli Oldu!

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan: A Milli Takım Aday Kadrosu Belli Oldu!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 15:05

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan ve Beşiktaş'ın golcüsü Semih Kılıçsoy ilk kez A Milli Takım'a seçildi.

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Teknik Direktörümüz Vincenza Montella, A Milli Takım aday kadrosunu duyurdu.

Teknik Direktörümüz Vincenza Montella, A Milli Takım aday kadrosunu duyurdu.

22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile hazırlık maçında karşılaşacak Millilerin aday kadrosu şu şekilde belirlendi:

22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile hazırlık maçında karşılaşacak Millilerin aday kadrosu şu şekilde belirlendi:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.

Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.

Sosyal medyada kadroda olması gereken kişiler hakkında yorumlar yapıldı👇

Sosyal medyada kadroda olması gereken kişiler hakkında yorumlar yapıldı👇
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Sizce kimler A Milli Takım kadrosunda yer almalıydı? Yorumlarda buluşalım!

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