Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan: A Milli Takım Aday Kadrosu Belli Oldu!
Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan: A Milli Takım Aday Kadrosu Belli Oldu!
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan ve Beşiktaş'ın golcüsü Semih Kılıçsoy ilk kez A Milli Takım'a seçildi.
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Teknik Direktörümüz Vincenza Montella, A Milli Takım aday kadrosunu duyurdu.
22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile hazırlık maçında karşılaşacak Millilerin aday kadrosu şu şekilde belirlendi:
Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.
Sosyal medyada kadroda olması gereken kişiler hakkında yorumlar yapıldı👇
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Sizce kimler A Milli Takım kadrosunda yer almalıydı? Yorumlarda buluşalım!
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