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Selahattin Demirtaş'tan Aylar Sonra İlk Paylaşım: 'Bizi Ağlattınız Zalımlar'

Selahattin Demirtaş'tan Aylar Sonra İlk Paylaşım: 'Bizi Ağlattınız Zalımlar'

Selahattin Demirtaş
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 19:03

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şampiyonluğu garantileyen Amedspor'u sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. 

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan karşılaşmada Somaspor'u 1-0 yenen Amedspor şampiyonluğu garantiledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan karşılaşmada Somaspor'u 1-0 yenen Amedspor şampiyonluğu garantiledi.

Galibiyet sonrası Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden aylar sonra paylaşım yapıldı.

Galibiyet sonrası Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden aylar sonra paylaşım yapıldı.

Paylaşıma eşi Başak Demirtaş'la birlikte Amedspor forması giydiği bir fotoğrafla birlikte takım kadrosunu da ekleyen Demirtaş 'Bizi burada ağlattınız be zalımlar :) Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun.' dedi.

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