Selahattin Demirtaş'tan Aylar Sonra İlk Paylaşım: 'Bizi Ağlattınız Zalımlar'
Selahattin Demirtaş'tan Aylar Sonra İlk Paylaşım: 'Bizi Ağlattınız Zalımlar'
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şampiyonluğu garantileyen Amedspor'u sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan karşılaşmada Somaspor'u 1-0 yenen Amedspor şampiyonluğu garantiledi.
Galibiyet sonrası Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden aylar sonra paylaşım yapıldı.
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