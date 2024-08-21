Şehir Efsanesine Son Veriyoruz: Cilt Bakımında Aşırı Pahalı Ürünlerin Gereksiz Olduğunun 10 Kanıtı
Şehir Efsanesine Son Veriyoruz: Cilt Bakımında Aşırı Pahalı Ürünlerin Gereksiz Olduğunun 10 Kanıtı
Bir şehir efsanesi olan daha pahalı cilt bakım ürünlerinin daha iyi sonuçlar verdiği düşüncesini yıkmaya hazır mısınız? İşte bunun bir şehir efsanesi olduğu ve kanıtları!
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1. Pek çok ürün aynı fabrikada üretiliyor.
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2. Önemli olan düzenli bakım yapılması.
3. Sadece ürün değil beslenme de önemlidir.
4. Ürünün fiyatı değil, aktif maddeleri önemlidir.
5. Her ürünün yan etkileri olabilir.
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