Sedat Peker Uzun Süre Sonra Görüntülendi: Eşinden Doğum Günü Sürprizi

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker, uzun zamandır BAE’nin başkenti Dubai’de yaşıyordu. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündemi meşgul eden Peker, uzun bir zaman sonra kameraların karşısına geçti. Sedat Peker’in eşi Özge Peker o anları sosyal medya hesabından paylaştı.