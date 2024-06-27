Sedat Peker Uzun Süre Sonra Görüntülendi: Eşinden Doğum Günü Sürprizi
Sedat Peker Uzun Süre Sonra Görüntülendi: Eşinden Doğum Günü Sürprizi
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker, uzun zamandır BAE’nin başkenti Dubai’de yaşıyordu. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündemi meşgul eden Peker, uzun bir zaman sonra kameraların karşısına geçti. Sedat Peker’in eşi Özge Peker o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Organize suç örgütü lideri olan Sedat Peker, geçtiğimiz yıllarda mafya, siyaset ve iş dünyasını kapsayan çarpıcı açıklamalarıyla gündem oluşturmuştu.
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Sonrasında sessizliğe bürünen ve görüntü vermekten kaçınan Sedat Peker, uzun zaman sonra doğum gününden ortaya çıktı.
Peker’in doğum gününde “Aslan Gibi” şarkısı çalarken, eşi Özge Peker ise o anları "Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" diyerek paylaştı.
Sedat Peker’in doğum günü kutlaması 👇
Ayrıca Peker ve ailesinin yer aldığı fotoğrafın ABD’de de dev ekranda yayınlandığı iddia edildi 👇
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