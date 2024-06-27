Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sedat Peker Uzun Süre Sonra Görüntülendi: Eşinden Doğum Günü Sürprizi

Sedat Peker Uzun Süre Sonra Görüntülendi: Eşinden Doğum Günü Sürprizi

Sedat Peker
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 14:07

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker, uzun zamandır BAE’nin başkenti Dubai’de yaşıyordu. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündemi meşgul eden Peker, uzun bir zaman sonra kameraların karşısına geçti. Sedat Peker’in eşi Özge Peker o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Organize suç örgütü lideri olan Sedat Peker, geçtiğimiz yıllarda mafya, siyaset ve iş dünyasını kapsayan çarpıcı açıklamalarıyla gündem oluşturmuştu.

Organize suç örgütü lideri olan Sedat Peker, geçtiğimiz yıllarda mafya, siyaset ve iş dünyasını kapsayan çarpıcı açıklamalarıyla gündem oluşturmuştu.

Sonrasında sessizliğe bürünen ve görüntü vermekten kaçınan Sedat Peker, uzun zaman sonra doğum gününden ortaya çıktı.

Sonrasında sessizliğe bürünen ve görüntü vermekten kaçınan Sedat Peker, uzun zaman sonra doğum gününden ortaya çıktı.

Peker’in doğum gününde “Aslan Gibi” şarkısı çalarken, eşi Özge Peker ise o anları "Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" diyerek paylaştı.

Peker’in doğum gününde “Aslan Gibi” şarkısı çalarken, eşi Özge Peker ise o anları "Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" diyerek paylaştı.

Sedat Peker’in doğum günü kutlaması 👇

Ayrıca Peker ve ailesinin yer aldığı fotoğrafın ABD’de de dev ekranda yayınlandığı iddia edildi 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın