Seda Bakan'dan Serumlu Kol Fotoğrafı Geldi: 6 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Seda Bakan'dan Serumlu Kol Fotoğrafı Geldi: 6 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic
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Yasemin Şefkatli
Nazlı Sabancı
Sinem Kobal
Hazar Ergüçlü
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Gamze Erçel
Sibil Çetinkaya
Seda Bakan
İrem Derici
Cemal Can Canseven
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Farah Zeynep Abdullah
Gonca Vuslateri
Berfu Yenenler
Enis Arıkan
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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