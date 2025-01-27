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Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 13:01

Yemek seçimi deyip geçme, o tabakta sadece tat değil, senin harcama alışkanlıkların da saklı! 🍔🍣 Bir restoranda menüyü eline aldığında ne seçiyorsan, kredi kartı limitinle de o kadar uyumlusun.

Hazır mısın? Hadi, bakalım limitin ne kadar yüksek çıkacak! Belki de gurme bir kralsın ya da bütçeyi sarsmadan yaşayan bir hesap ustası… Sonuç seni şaşırtabilir! 😏

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Kahvaltıda tercihin hangisi?

2. Bir diğer soru! Kahvaltıdan sonra öğle yemeği için hangi menüyü seçersin?

3. Peki, öğle yemeğinden sonra acıktın, ara öğün zamanı! Ne atıştırırsın?

4. Tatlı kısmına geldik! Akşam yemeğinden sonra tatlı seçimin nasıl olurdu?

5. Evde film gecesi! Önce tatlı mı tuzlu mu?

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6. Gece acıktın, dolapta hangisini ararsın?

7. Eğer bir akşam yemeği daveti veriyorsan, menünde hangi yemekler olurdu?

8. Son sorumuz! Yeni bir restoranda menüye baktığında ilk hangi bölüme göz atarsın?

8. Son sorumuz! Yeni bir restoranda menüye baktığında ilk hangi bölüme göz atarsın?

500.000 TL ve Üzeri

Şimdi dürüst olalım, sen tam bir efsanesin! Seçtiğin yemekler, mekanlar ve o havalı tarzınla herkesin gözdesisin. Senin için lüks bir restoran, egzotik bir menü ya da dünyaca ünlü bir şefin spesiyali sıradan bir günün parçası olabilir. Harcamalarını tahmin ederken elimizdeki limitleri zorladık diyebiliriz! Sana 500.000 TL’lik bir kredi kartı limiti tahmin ediyoruz. Çünkü senin gibi bir yaşam gurmesi ancak böyle cömert bir limitin hakkını verebilir!

250.000-500.000 TL

Senin için yemek sıradan bir ihtiyaç değil, tam anlamıyla bir yaşam tarzı! Her şeyin en iyisini seviyorsun ve bu sadece yemek değil; mekan, ortam, hatta yemek sonrası sohbet bile senin için bir seremoni. Bizim tahminimiz, senin kredi kartı limitin 250.000-500.000 TL arasında olmalı. Bu cömert limit, sana hem hayallerindeki sofraları kurdurur hem de hayatın tadını tam anlamıyla çıkarmanı sağlar. Krallara layık bir yaşam için bu limit tam senlik!

50.000-100.000 TL

Sen bu işi çözmüşsün! Harcamalarında ne gereksiz savurganlık var ne de kendine eziyet. Keyfine düşkün olduğun kadar ölçülü olmayı da başarıyorsun. Hayatı doya doya yaşamak tam senlik! Tahminimize göre, senin kredi kartı limitin 50.000-100.000 TL arasında olmalı. Bu aralık tam sana göre, çünkü hem keyfine varırsın hem de sınırları aşmazsın. Kendini ödüllendirmeyi seviyorsun ve bu limit buna müsaade eder!

10.000-20.000 TL

Tahminimize göre sen tam bir ‘hesaplı zevk insanısın’! Yemek seçerken lezzetten ödün vermiyorsun ama asla bütçeni zorlamıyorsun. Bir yandan cebini koruyorsun, bir yandan da sofrana kalite katıyorsun. Bizce kredi kartı limitin 10.000-20.000 TL arasında bir yerlerde olmalı. Sana yetip de artacak gibi duruyor. Dengeli biri olarak bu limitle gönlünce takılabilirsin!'

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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