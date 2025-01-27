Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!
Yemek seçimi deyip geçme, o tabakta sadece tat değil, senin harcama alışkanlıkların da saklı! 🍔🍣 Bir restoranda menüyü eline aldığında ne seçiyorsan, kredi kartı limitinle de o kadar uyumlusun.
Hazır mısın? Hadi, bakalım limitin ne kadar yüksek çıkacak! Belki de gurme bir kralsın ya da bütçeyi sarsmadan yaşayan bir hesap ustası… Sonuç seni şaşırtabilir! 😏
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Kahvaltıda tercihin hangisi?
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2. Bir diğer soru! Kahvaltıdan sonra öğle yemeği için hangi menüyü seçersin?
3. Peki, öğle yemeğinden sonra acıktın, ara öğün zamanı! Ne atıştırırsın?
4. Tatlı kısmına geldik! Akşam yemeğinden sonra tatlı seçimin nasıl olurdu?
5. Evde film gecesi! Önce tatlı mı tuzlu mu?
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6. Gece acıktın, dolapta hangisini ararsın?
7. Eğer bir akşam yemeği daveti veriyorsan, menünde hangi yemekler olurdu?
8. Son sorumuz! Yeni bir restoranda menüye baktığında ilk hangi bölüme göz atarsın?
500.000 TL ve Üzeri
250.000-500.000 TL
50.000-100.000 TL
10.000-20.000 TL
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