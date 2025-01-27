Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!

Yemek seçimi deyip geçme, o tabakta sadece tat değil, senin harcama alışkanlıkların da saklı! 🍔🍣 Bir restoranda menüyü eline aldığında ne seçiyorsan, kredi kartı limitinle de o kadar uyumlusun.

Hazır mısın? Hadi, bakalım limitin ne kadar yüksek çıkacak! Belki de gurme bir kralsın ya da bütçeyi sarsmadan yaşayan bir hesap ustası… Sonuç seni şaşırtabilir! 😏