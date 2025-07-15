Seçtiğin Malzemelere Göre Sana Uygun Sağlıklı Yaz Yemeğini Söyleyelim!
Yaz geldiğine göre mutfaklarda hafif ve sağlıklı yemekler pişirme mevsimi de gelmiş demek! Yazın sıcağında kim ister ki ağır, yağlı, bol baharatlı ve mideyi rahatsız eden bir yemek yemeyi... Biz de istemiyoruz ve yazın tercih edebileceğin yemek önerileri sunmak istedik sana!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! "Çorba" deyince aklına gelen ilk malzemeyi seç!
4. Devam edelim! Bir kek yaparken olmazsa olmaz malzemen hangisi?
5. Sana bir bıçak verdik! Çünkü bir salata hazırlayacağız ve ilk malzemeyi senin doğramanı istiyoruz. Hangi malzemeden başlamak istersin?
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6. Doğrama işlemi bitti, elinme sağlık! Şimdi bir salata sosu için malzeme seç.
7. Ağzımız sulandı şimdiden! 😋 Peki bir yemek yapacak olsan ilk olarak hangisini seçerdin?
8. Bu yemeğin yanına yakışacak bir pilav olsa güzel olurdu. Bir pilav malzemesi seç!
9. Az kaldı! Bir baklagil seçer misin?
10. Son olarak sana bir kepçe vereceğiz çünkü yapmayı çok sevdiğin bir çorba yapacaksın ve karıştırman gerek. Hemen karıştıracağın çorbayı seçer misin?
Zeytinyağlı Taze Fasulye!
Yoğurtlu Kabak Salatası!
Sebzeli Bulgur Pilavı!
Kinoa Salatası!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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