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Seçtiğin Malzemelere Göre Sana Uygun Sağlıklı Yaz Yemeğini Söyleyelim!

etiket Seçtiğin Malzemelere Göre Sana Uygun Sağlıklı Yaz Yemeğini Söyleyelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 20:31

Yaz geldiğine göre mutfaklarda hafif ve sağlıklı yemekler pişirme mevsimi de gelmiş demek! Yazın sıcağında kim ister ki ağır, yağlı, bol baharatlı ve mideyi rahatsız eden bir yemek yemeyi... Biz de istemiyoruz ve yazın tercih edebileceğin yemek önerileri sunmak istedik sana!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! "Çorba" deyince aklına gelen ilk malzemeyi seç!

4. Devam edelim! Bir kek yaparken olmazsa olmaz malzemen hangisi?

5. Sana bir bıçak verdik! Çünkü bir salata hazırlayacağız ve ilk malzemeyi senin doğramanı istiyoruz. Hangi malzemeden başlamak istersin?

5. Sana bir bıçak verdik! Çünkü bir salata hazırlayacağız ve ilk malzemeyi senin doğramanı istiyoruz. Hangi malzemeden başlamak istersin?
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6. Doğrama işlemi bitti, elinme sağlık! Şimdi bir salata sosu için malzeme seç.

7. Ağzımız sulandı şimdiden! 😋 Peki bir yemek yapacak olsan ilk olarak hangisini seçerdin?

8. Bu yemeğin yanına yakışacak bir pilav olsa güzel olurdu. Bir pilav malzemesi seç!

9. Az kaldı! Bir baklagil seçer misin?

10. Son olarak sana bir kepçe vereceğiz çünkü yapmayı çok sevdiğin bir çorba yapacaksın ve karıştırman gerek. Hemen karıştıracağın çorbayı seçer misin?

10. Son olarak sana bir kepçe vereceğiz çünkü yapmayı çok sevdiğin bir çorba yapacaksın ve karıştırman gerek. Hemen karıştıracağın çorbayı seçer misin?

Zeytinyağlı Taze Fasulye!

Zeytinyağlı Taze Fasulye!

Zeytinyağlı taze fasulye her evde pişer ama herkesinki aynı olmaz. Kimisi domatesini bol koyar, kimisi hafif sarımsaklı sever ama bir gerçek var ki yaz gelince bu yemek sofralarda baş köşeye oturur! Zeytinyağının yumuşattığı taze fasulyeler hafif ekşi domatesle bir araya gelince iç baymadan yiyenlerin karnını doyurur. Soğuduğunda bile tadı efsane oluyor. Yanında da bir kase yoğurt ya da buz gibi bir ayran varsa başka bir şeye gerek kalmaz!

Yoğurtlu Kabak Salatası!

Yoğurtlu Kabak Salatası!

İlk bakışta masum bir meze gibi durur ama tabağa geldi mi herkesin kaşığı bir anda oraya yönelir! Rendelenmiş kabaklar azıcık zeytinyağında çevrilir ve sonra ılıkken süzme yoğurtla birleşir… Üstüne nane, biraz pul biber ve ceviz serpilir. Soğuk soğuk yendiğinde tadı şahane olur. Sindirimi yormaz ve ferahlığıyla cacığa rakip bile olabilir! İster tek başına ister et/tavuk yanına servis edilsin, hiç önemli değil. Üstelik yapımı kolay, malzemesi basit ama tadı gerçekten sürprizli. Kabak sevmeyen birine bile bu başka olmuş dedirtecek cinsten. Yaz boyunca buzdolabında hep hazır bulunsun isteyeceğin tariflerden biri!

Sebzeli Bulgur Pilavı!

Sebzeli Bulgur Pilavı!

Domates, sivri biber, patlıcan, biraz rendelenmiş havuç ya da yaz kabağı. Hepsi bir araya geliyor ve sonra üstüne tane tane pişmiş, hafif salçalı bir bulgur pilavı ekleniyor. Bu yemek hem gözü hem de karnı doyurur desek abartmış olmayız! Pirinç yerine bulgur tercih etmek zaten başlı başına haneye bir artı olarak yazılıyor. Lif oranı yüksek ve karbonhidrat dengesi de epey uygun. Yanına biraz yeşillikli salata ya da cacık eklendi mi mis gibi bir yaz menüsü olur. Ne ağır gelir, ne aç bırakır. Hem göze hitap eder hem mideye!

Kinoa Salatası!

Kinoa Salatası!

Klasiklerin biraz dışına çıkmak isteyenler için modern ama halen mutfağa uzak olmayan bir öneriyle geldik! Kinoa haşlanır, içine közlenmiş kırmızı biber, domates, yeşil soğan, biraz limon suyu ve zeytinyağı eklenir. Belki biraz nar ekşisi fena olmaz. Hafif ama tok tutan, sindirimi yormayan ama çiğ çiğ de kalmayan bir salata. Öğle öğünlerinde, sahilde, ofiste ya da evde yemek yedim ama hafif hissettim dedirtenlerden. Kinoa sana uzak geliyorsa,yerine ince bulgur da olur. Önemli olan o sebzelerin taptaze dokusu ve limonlu, zeytinyağlı o ferah tat!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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