Seçtiğin Malzemelere Göre Sana Uygun Sağlıklı Yaz Yemeğini Söyleyelim!

Domates, sivri biber, patlıcan, biraz rendelenmiş havuç ya da yaz kabağı. Hepsi bir araya geliyor ve sonra üstüne tane tane pişmiş, hafif salçalı bir bulgur pilavı ekleniyor. Bu yemek hem gözü hem de karnı doyurur desek abartmış olmayız! Pirinç yerine bulgur tercih etmek zaten başlı başına haneye bir artı olarak yazılıyor. Lif oranı yüksek ve karbonhidrat dengesi de epey uygun. Yanına biraz yeşillikli salata ya da cacık eklendi mi mis gibi bir yaz menüsü olur. Ne ağır gelir, ne aç bırakır. Hem göze hitap eder hem mideye!