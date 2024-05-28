Seçtiğin Görsellere Göre Mentalinin Ne Kadar Kuvvetli Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Görsellere Göre Mentalinin Ne Kadar Kuvvetli Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
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İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Hangisi seni daha çok rahatsız eder?
2. Sence hangisi daha korkutucu?
3. Peki aşağıdaki hangi hayvanla asla karşılaşmak istemezsin?
4. Mecbur kalsan hangi yatakta yatmayı tercih ederdin?
5. Hangi görsel sana daha ürkütücü geliyor?
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