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Seçtiğin Görsellere Göre Mentalinin Ne Kadar Kuvvetli Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Görsellere Göre Mentalinin Ne Kadar Kuvvetli Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 18:01

Mental sağlığının kuvvetli olduğunu düşünüyorsan haydi teste! 👇

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Hangisi seni daha çok rahatsız eder?

2. Sence hangisi daha korkutucu?

3. Peki aşağıdaki hangi hayvanla asla karşılaşmak istemezsin?

4. Mecbur kalsan hangi yatakta yatmayı tercih ederdin?

5. Hangi görsel sana daha ürkütücü geliyor?

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6. Aşağıdakilerden birini yemen gerekse hangisini seçerdin?

7. Şimdi de sana huzur veren bir görsel seç bakalım!

8. Son olarak, hangi ev görseli sence daha korkutucu?

Senin kadar dayanıklısını görmedik!

Mental sağlığını korumak için her ne yapıyorsan kesinlikle devam etmelisin. Hiçbir şey kolay kolay seni kötü etkileyemiyor. Sen, kendinden oldukça emin ve sağlığına her anlamda dikkat etmeye özen gösteren birisin. Böyle devam!

Hiç de fena sayılmazsın!

Sen hayatta yalnızca gerçekten önem verilmesi gereken şeyleri dikkate alıyorsun. Bu yüzden gereksiz şeylerle canını sıkmıyor ve mental sağlığına zarar vermiyorsun. Zaman zaman kendini kötü hissettiğin oluyor ama bu da seni asla yıkmıyor!

Biraz çabalasan olacak gibi!

Aslında senin mentalin oldukça kuvvetli ama biraz mutsuzsun. Bu yüzden de zaman zaman mental olarak zayıf düşebiliyorsun. Şimdi ayağa kalkıp toparlanma zamanı. İnanıyoruz, sen yaparsın!

Bu süreci daha sağlıklı atlatman için bir uzmandan destek almanı öneririz!

Gayet iyi durumdasın diyebiliriz!

Sen kendini kontrol altında tutmayı çok iyi beceriyorsun. Neyin seni olumsuz etkileyeceğini bildiğin için bu gibi durumlarda o ortamdan uzaklaşıyorsun. Sen bu ayarı iyi tutturmuşsun. Taviz vermediğin sürece hiçbir şey seni yıkamaz!

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