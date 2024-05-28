Seçtiğin Görsellere Göre Mentalinin Ne Kadar Kuvvetli Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Aslında senin mentalin oldukça kuvvetli ama biraz mutsuzsun. Bu yüzden de zaman zaman mental olarak zayıf düşebiliyorsun. Şimdi ayağa kalkıp toparlanma zamanı. İnanıyoruz, sen yaparsın!

Bu süreci daha sağlıklı atlatman için bir uzmandan destek almanı öneririz!