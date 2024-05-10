Seçtiğin Görsellere Göre Bu Yıl Kendinde Neyi Değiştireceğini Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Görsellere Göre Bu Yıl Kendinde Neyi Değiştireceğini Tahmin Ediyoruz!
Bu yıl kendini değiştirmek için hedefler belirledin mi? O halde testi çöz ve neyi değiştireceksin tahmin edelim 👇
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1. İlk olarak favori fast food yiyeceğini seç bakalım! 👇
2. Peki şu an hangi yerde bulunmak isterdin?
3. Asla hayır demeyeceğin bir etkinlik seç bakalım 👇
4. Aşağıdaki evlerden hangisinde yaşamak isterdin?
5. Yaşamak isteyeceğin bir şehir seç bakalım! 👇
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