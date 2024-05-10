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Seçtiğin Görsellere Göre Bu Yıl Kendinde Neyi Değiştireceğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Görsellere Göre Bu Yıl Kendinde Neyi Değiştireceğini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 19:31

Bu yıl kendini değiştirmek için hedefler belirledin mi? O halde testi çöz ve neyi değiştireceksin tahmin edelim 👇

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1. İlk olarak favori fast food yiyeceğini seç bakalım! 👇

2. Peki şu an hangi yerde bulunmak isterdin?

3. Asla hayır demeyeceğin bir etkinlik seç bakalım 👇

4. Aşağıdaki evlerden hangisinde yaşamak isterdin?

5. Yaşamak isteyeceğin bir şehir seç bakalım! 👇

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6. Hangi tatlı daha lezzetli görünüyor?

7. Bu arabalardan hangisine sahip olmak isterdin?

8. Son olarak, yemek yapmak isteyeceğin bir mutfak seç bakalım 👇

Hareketsiz kalmayı bırakmalısın!

Sen bu yıl kesinlikle spora başlamalısın. Hayatına biraz hareket katmalı ve kendine daha iyi bakmalısın. Üşengeç olmayı bırakarak güzel bir başlangıç yapmayı düşünebilirsin.

Bu yıl mutfağa girmeyi deneyebilirsin!

Görünüşe göre sen genelde hazır gıdalar tüketen birisin ve yemek yapmak sana zor geliyor. Bu yıl, bu alışkanlığından biraz uzaklaşmalı ve yeni lezzetler denediğin yemekler yapmalısın. Bizce gayet başarılı olabilirsin!

Giyim tarzın değişecek!

Sen hayatında bir değişiklik yapmak istiyorsun, bu da muhtemelen giyim tarzını değiştirmekle başlayacağın bir şey olacak. Modayı takip ettiğin, kendi duruşunu yansıtabileceğin bir alışverişe çıkma vakti gelmiş bile!

Tatil alışkanlıklarını değiştireceksin!

Sen genelde tatillerini hep aynı yerde ve aynı kişilerle geçiriyorsun. Ama bu sene bir değişikliğe ihtiyacın var gibi. Hem keyif alacağın hem de kaliteli vakit geçireceğin bir lokasyon araştırmaya başla deriz!

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