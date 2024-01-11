Seçimlerde Masraf Büyüyor: Belediye Seçimlerinde Promosyonlara 10 Milyar Lira Harcanması Bekleniyor

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz de seçimlerin sektörleri için yoğun ve hareketli dönemler olduğunu, adayların tanınmak ve kendini anlatmak amacıyla promosyon ürünlerini kullandığını belirtti.