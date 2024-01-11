Seçimlerde Masraf Büyüyor: Belediye Seçimlerinde Promosyonlara 10 Milyar Lira Harcanması Bekleniyor
Seçimlerde Masraf Büyüyor: Belediye Seçimlerinde Promosyonlara 10 Milyar Lira Harcanması Bekleniyor
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde, her seçimde gördüğümüz ve sonrasında çevre kirliliğine yol açan promosyonlara yaklaşık 10 milyar liradan fazla harcama yapılması bekleniyor.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerin ve adayların dağıtacağı bayrak, şapka, kalem, anahtarlık, çay, kahve gibi promosyon ürünlerine 10 milyar liradan fazla harcama yapılması öngörülüyor.
Yücetürk, "Özellikle bayrak ve şapka, seçimlerin vazgeçilmez ürünleridir. Seçimler, mart ayında olacağı için bu dönemde biraz daha yağmurluk ve kışlık ürünler de kullanılacaktır" derken, kalem, ajanda, çakmak, anahtarlık yanında bez çantalar ve genç seçmene yönelik ürünlerin de kullanılacağını açıkladı.
Türkiye'de 81 ilde 900'ün üzerinde belde ve muhtarların da yarıştığı bu süreçte sektörün ticaret hacmine 10 milyar liradan fazla katkı beklediklerini iletirken, asgari ücret zammın da etkisiyle maliyetlerinin arttığını reklam ve tanıtım ürünlerinin medya reklamlarından daha uygun olmasıyla tercih edilmeyi beklediklerini belirtti.
2024'te iç talepte beklenen yavaşlamanın öncesinde ilk çeyrekte yapılacak seçimlerin promosyon sektörünü pozitif ayrıştırması bekleniyor.
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