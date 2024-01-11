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Seçimlerde Masraf Büyüyor: Belediye Seçimlerinde Promosyonlara 10 Milyar Lira Harcanması Bekleniyor

Seçimlerde Masraf Büyüyor: Belediye Seçimlerinde Promosyonlara 10 Milyar Lira Harcanması Bekleniyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 17:20

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde, her seçimde gördüğümüz ve sonrasında çevre kirliliğine yol açan promosyonlara yaklaşık 10 milyar liradan fazla harcama yapılması bekleniyor.

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerin ve adayların dağıtacağı bayrak, şapka, kalem, anahtarlık, çay, kahve gibi promosyon ürünlerine 10 milyar liradan fazla harcama yapılması öngörülüyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerin ve adayların dağıtacağı bayrak, şapka, kalem, anahtarlık, çay, kahve gibi promosyon ürünlerine 10 milyar liradan fazla harcama yapılması öngörülüyor.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, AA'ya yaptığı açıklamada, sektörün ürün grubunun geniş bir portföye sahip olduğunu söylerken, mevsim şartlarına göre ürünlerin farklılık göstereceğini belirtti.

Yücetürk, "Özellikle bayrak ve şapka, seçimlerin vazgeçilmez ürünleridir. Seçimler, mart ayında olacağı için bu dönemde biraz daha yağmurluk ve kışlık ürünler de kullanılacaktır" derken, kalem, ajanda, çakmak, anahtarlık yanında bez çantalar ve genç seçmene yönelik ürünlerin de kullanılacağını açıkladı.

Yücetürk, "Özellikle bayrak ve şapka, seçimlerin vazgeçilmez ürünleridir. Seçimler, mart ayında olacağı için bu dönemde biraz daha yağmurluk ve kışlık ürünler de kullanılacaktır" derken, kalem, ajanda, çakmak, anahtarlık yanında bez çantalar ve genç seçmene yönelik ürünlerin de kullanılacağını açıkladı.

Partiler son yıllarda ev hanımlarına yönelik de ürünlere rağbet gösterirken, Yücetürk, sektörün şimdiden hareketlendiğini, adaylarının kesinleşmesiyle de taleplerin artacağını belirtti.

Türkiye'de 81 ilde 900'ün üzerinde belde ve muhtarların da yarıştığı bu süreçte sektörün ticaret hacmine 10 milyar liradan fazla katkı beklediklerini iletirken, asgari ücret zammın da etkisiyle maliyetlerinin arttığını reklam ve tanıtım ürünlerinin medya reklamlarından daha uygun olmasıyla tercih edilmeyi beklediklerini belirtti.

Türkiye'de 81 ilde 900'ün üzerinde belde ve muhtarların da yarıştığı bu süreçte sektörün ticaret hacmine 10 milyar liradan fazla katkı beklediklerini iletirken, asgari ücret zammın da etkisiyle maliyetlerinin arttığını reklam ve tanıtım ürünlerinin medya reklamlarından daha uygun olmasıyla tercih edilmeyi beklediklerini belirtti.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz de seçimlerin sektörleri için yoğun ve hareketli dönemler olduğunu, adayların tanınmak ve kendini anlatmak amacıyla promosyon ürünlerini kullandığını belirtti.

2024'te iç talepte beklenen yavaşlamanın öncesinde ilk çeyrekte yapılacak seçimlerin promosyon sektörünü pozitif ayrıştırması bekleniyor.

2024'te iç talepte beklenen yavaşlamanın öncesinde ilk çeyrekte yapılacak seçimlerin promosyon sektörünü pozitif ayrıştırması bekleniyor.

Karatemiz, sipariş yoğunluğunun adayların kesinleşmesiyle artacağını beklerken, seçimden önceki 1,5 aylık süreçte kapasitelerini zorladıklarını aktardı. 

Ömer Karatemiz, bu yıl promosyon ve tanıtım ürünleri sektörünün toplam büyüklüğünün yaklaşık 6 milyar dolar olmasını beklediklerini söyledi.

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