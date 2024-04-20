'Seçilemeyen Muhtar' Aydın Battal Oyuncu Oldu: Aydın Battal TRT'nin Sevilen Dizisi Gönül Dağı'na Dahil Oldu

Kırşehir'de 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban Aydın Battal onlar dizi film teklifi almıştı, aralarından birini kabul etti. Aydın Battal TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda rol alacak.