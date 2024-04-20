'Seçilemeyen Muhtar' Aydın Battal Oyuncu Oldu: Aydın Battal TRT'nin Sevilen Dizisi Gönül Dağı'na Dahil Oldu
'Seçilemeyen Muhtar' Aydın Battal Oyuncu Oldu: Aydın Battal TRT'nin Sevilen Dizisi Gönül Dağı'na Dahil Oldu
Kırşehir'de 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban Aydın Battal onlar dizi film teklifi almıştı, aralarından birini kabul etti. Aydın Battal TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda rol alacak.
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Kırşehir'de seçimleri kaybeden muhtar adayı Aydın Battal, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak akrabalarına ve yakınlarına şiirle sitemde bulunmuş ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Yaşadıklarını anlatan Aydın Battal; birkaç dizi ve filmden teklif aldığını açıklamıştı.
Battal tekliflerden mutlu olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim" demişti.
Şimdi ise Aydın Battal ‘ın ne yapacağı belli oldu. Battal, kendisine gelen tekliflerden Gönül Dağı dizisinde oynamayı kabul etti.
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Aydın Battal'a teklif götüren yapımlar arasında TRT'nin fenomen dizisi Gönül Dağı da bulunuyordu.
Yapımcının teklifini kabul eden Aydın Battal, Gönül Dağı dizisine katıldı.
Setten ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Battal, ''İşte geldim gönül dağı. İlk seti tamamladık bugün'' ifadelerini kullandı.
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