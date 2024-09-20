Seçil Erzan’dan Fatih Terim İtirafı: “Fatih Terim’den Aldığım 700 Bin Doları Başkalarına Faiz Olarak Ödedim”

Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada Erzan, 'Fatih Terim’den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?' sorusuna 'Başkalarına faiz olarak ödedim. O dönemde Umut Aslan, Ali Yörük gibi isimlere faiz ödedim' dedi.