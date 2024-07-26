Seçil Erzan’a Yeni İddianame: Nur Erkasap’ın 30 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Erzan’ın Nur Erkasap’ı banka bünyesinde yatırım yapacağını söyleyerek kandırdığı, fona para yatırmaya ikna ettiği, Erkasap’tan 500 bin dolar parayı teslim aldığı ve aralarındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinden öteye geçtiği aktarıldı. İddianamede, Nur Erkasap’ın, Erzan’ın yönlendirmesiyle hareket ederek hesabına gelen paraları zaman zaman bizzat gidip teslim aldığı, elde ettiği paraları ise Erzan’a teslim ettiği kaydedildi.

Seçil Erzan ile Nur Erkasap arasında çok sayıda para alışverişine ilişkin yazışmaların bulunduğunun tespit edildiğinin aktarıldığı iddianamede, Erkasap’ın başlangıçta Erzan’a inanarak fon vaadiyle para yatırdığı, mağdur konumda bulunmasına rağmen zamanla Erzan ile kurduğu yakın güven ilişki sonucu Erzan’ın dolandırıcılık eylemlerinden haberdar olduğu, buna rağmen ilişkisini sonlandırmayarak, bilerek ve isteyerek müştekiler Zeydanlı, Bahçekapılı ve Kahraman’a yönelik ‘dolandırıcılık’ eylemlerine iştirak ettiği belirtildi.