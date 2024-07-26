Seçil Erzan’a Yeni İddianame: Nur Erkasap’ın 30 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Seçil Erzan’a Yeni İddianame: Nur Erkasap’ın 30 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi.
İddianamede, Nur Erkasap’ın mağdur konumda bulunmasına rağmen Erzan’ın eylemlerine iştirak ettiği aktarıldı. İddianamede Erzan’ın 10 yıla kadar, Erkasap’ın ise 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu kişileri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ömer Kahraman, Volkan Bahçekapılı ve Mert Zeydanlı ‘müşteki’, Nur Erkasap ‘müşteki-şüpheli’, Seçil Erzan ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.
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‘’Para gelince Seçil beni arıyor, ben de parayı çekip kendisine teslim ediyordum’’
Şüpheli Erzan’ın ise ifadesinde, Erkasap'ın da para yatırmak istediğini ancak nakit parası olmaması nedeniyle para yatıramadığını söyleyerek, ‘’Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte Mert Zeydanlı'nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senede Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim. Erkasap'tan nakit para hiç almadım’’ dediği aktarıldı.
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