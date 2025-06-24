Sebzelerin Dili Olsa Sana Ne Söylerlerdi?
Hep kendimiz konuşup bir şeyler anlatıyoruz, ya seni analiz ediyoruz ya da senin hakkında daha farklı bir şeyler söylüyoruz. Bu sefer roller değişti ve yetkimizi sebzelere verelim dedik! Sebzelerin dili olsaydı sana ne söylerlerdi? Biz epey merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!
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1. Bir kahvaltı tabağı seç. En hızlısından!
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2. Elinde sadece görseldeki malzemeler var diyelim. Bunları nasıl değerlendirirsin?
3. Bir arkadaş ortamında genelde sen…
4. Arkadaşın seni evine davet etti ama meğerse gizli planı, akşam yemeğini sana yaptırmakmış... Ne pişirirsin?
5. Karnın gurulduyor ama canın hiçbir şey yapmak istemiyor. En kolay neyle karnını doyurursun?
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6. Tartışmalı soru: Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?
7. Gizemli soru! Bir kart seç.
8. Son olarak şunu soralım: Marketin sebze reyonundasın. Canın çok bir şey almak istemiyor ama elin hep…
Brokoliden sana bir mesaj var!
Patlıcandan sana bir mesaj var!
Domatesin sana bir mesajı var!
Soğanın sana bir mesajı var!
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