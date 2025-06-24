Sebzelerin Dili Olsa Sana Ne Söylerlerdi?

“Ben her yemeğin başında varsam da kimse beni pek hatırlamaz. Tavaya ilk düşen hep benim ama son lokmada çoğu kişi beni unutur. Sen ise beni doğrayınca gözlerin yanarken bile 'Olsun...’ diyorsan başka bir şey demem. Sessiz sadık bir dost gibi takılıyoruz işte. Sade yemeklerde bile beni arıyorsan seninle başka bir frekanstayız demektir. Çünkü ben sadece lezzet değilim, emektarım biraz. O tencerede ne pişiyorsa benim katkım vardır. Ha eğer çiğ çiğ yiyorsan seninle artık başka konuşuruz. O noktada saygım sonsuz.”