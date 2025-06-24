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Sebzelerin Dili Olsa Sana Ne Söylerlerdi?

etiket Sebzelerin Dili Olsa Sana Ne Söylerlerdi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 20:36

Hep kendimiz konuşup bir şeyler anlatıyoruz, ya seni analiz ediyoruz ya da senin hakkında daha farklı bir şeyler söylüyoruz. Bu sefer roller değişti ve yetkimizi sebzelere verelim dedik! Sebzelerin dili olsaydı sana ne söylerlerdi? Biz epey merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!

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1. Bir kahvaltı tabağı seç. En hızlısından!

2. Elinde sadece görseldeki malzemeler var diyelim. Bunları nasıl değerlendirirsin?

2. Elinde sadece görseldeki malzemeler var diyelim. Bunları nasıl değerlendirirsin?

3. Bir arkadaş ortamında genelde sen…

4. Arkadaşın seni evine davet etti ama meğerse gizli planı, akşam yemeğini sana yaptırmakmış... Ne pişirirsin?

4. Arkadaşın seni evine davet etti ama meğerse gizli planı, akşam yemeğini sana yaptırmakmış... Ne pişirirsin?

5. Karnın gurulduyor ama canın hiçbir şey yapmak istemiyor. En kolay neyle karnını doyurursun?

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6. Tartışmalı soru: Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?

7. Gizemli soru! Bir kart seç.

8. Son olarak şunu soralım: Marketin sebze reyonundasın. Canın çok bir şey almak istemiyor ama elin hep…

Brokoliden sana bir mesaj var!

Brokoliden sana bir mesaj var!

'Senin ruhun tam hafif zeytinyağlı ama limonu yerinde gibi. Ne kendini birilerine dayatıyorsun ne de bir köşeye çekiliyorsun. Sakin ama sağlam. Misafirliğe gelsen önce bir sessiz oturursun ama sonra iki laf edince herkesin favorisi sen olursun! Senin gibiler genelde kendini bilen tipler oluyor. Tatlıya bayılmıyor ama güzel yapılmış bir mercimek çorbasına da burun kıvırmıyor. Tencereyi değil, tadı konuşuyorsun. Şunu da söylemeden geçemem: Kaynana tarafı beni sevmez ama doktorlar ölüp bitiyor bana!'

Patlıcandan sana bir mesaj var!

Patlıcandan sana bir mesaj var!

“Sen biraz klasikçisin galiba! Yeni tarifler ilgini çekiyor ama dönüp dolaşıp yine bildiğini yapıyorsun. Ev yemeğini ve eli yüzü düzgün sofraları çoooook seviyorsun. Bende de öyle bir hava var zaten. Karnıyarık olurum, közlenirim ve hatta salataya girerim ama hep bir ağırlığım var. Sende bir güven hissi var. Yanında insanlar rahat ediyor ama boş da durmuyorsun, kendini de belli ediyorsun. Bir iş yapıyorsan hakkını veriyorsun. Sen soruları cevaplarken anlamıştım zaten!”

Domatesin sana bir mesajı var!

Domatesin sana bir mesajı var!

“Ben her yerdeyim zaten, sen de bunu biliyorsun. Kahvaltıda ben, menemende ben, makarna sosunda ben... Kurutulmuş, konserve, doğranmış, ızgara, fırın ve hatta Airfryer hâlim bile çok seviliyor. 😎 Beni yeri geldi mi doğramadan ısırırsın, yeri geldi mi rendeleyip yok edersin. Hiç şikâyetim yok cidden. Biz seninle fazla konuşmuyoruz belki ama hep beraberiz. Aramızdaki ilişkiyi tanımlamaya gerek bile yok, sen ne zaman elini uzatsan ben oradayım zaten.”

Soğanın sana bir mesajı var!

Soğanın sana bir mesajı var!

“Ben her yemeğin başında varsam da kimse beni pek hatırlamaz. Tavaya ilk düşen hep benim ama son lokmada çoğu kişi beni unutur. Sen ise beni doğrayınca gözlerin yanarken bile 'Olsun...’ diyorsan başka bir şey demem. Sessiz sadık bir dost gibi takılıyoruz işte. Sade yemeklerde bile beni arıyorsan seninle başka bir frekanstayız demektir. Çünkü ben sadece lezzet değilim, emektarım biraz. O tencerede ne pişiyorsa benim katkım vardır. Ha eğer çiğ çiğ yiyorsan seninle artık başka konuşuruz. O noktada saygım sonsuz.”

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Ma Belle
Ma Belle
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