Sebebi Düşündüğünüzden Daha Basit: Yağmurlu Günlerde Yerde Gökkuşağı Görmemizin Sebebi Nedir?
Sebebi Düşündüğünüzden Daha Basit: Yağmurlu Günlerde Yerde Gökkuşağı Görmemizin Sebebi Nedir?
Yağmurdan sonra yolda yürürken ya da araç sürerken su birikintilerinde parlayan gökkuşağı renklerine sahip yağ lekelerini fark etmiş olabilirsiniz.
Peki, bu renkli lekelerin nasıl oluştuğunu hiç merak ettiniz mi?
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Islak yollarda gördüğünüz bu renkli lekelerin ardındaki temel neden, ince-film girişimi adı verilen bir optik olaydır.
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Yağ veya yakıt gibi maddeler, su birikintisinin üzerine yayıldığında ince bir tabaka oluşturur. Tabaka çok ince olduğu için ışık dalgaları, hem bu ince tabakanın üst yüzeyinden hem de alt yüzeyinden yansıyarak birbirleriyle girişime girer.
Girişim, ışığın farklı dalga boylarının güçlenip zayıflamasına neden olur, bu da gözümüze gökkuşağı gibi renkler olarak yansır.
İnce-film girişimi, ışık dalgalarının ince bir yüzeyde yansımasıyla oluşur. Yağ tabakasının üst yüzeyinden yansıyan ışık ile alt yüzeyden yansıyan ışık dalgaları, birbirleriyle çakışır.
Çakışma sonucunda bazı renkler daha belirgin hale gelirken, bazıları tamamen yok olur. Bu yüzden ıslak yollarda parlayan o renkli lekeleri görürüz.
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Yağ filminin kalınlığı ve ışığın geliş açısı, hangi renklerin görüleceğini belirler ve bu yüzden gördüğünüz renkler sürekli değişir.
Kuru bir yolda, yağ veya yakıt döküntüleri genellikle bu renkli etkiyi oluşturmaz. Bunun sebebi, ince-film girişiminin su sayesinde daha etkili hale gelmesidir.
Bu renkli lekelerin en yaygın sebebi yağ veya yakıt döküntüleri olsa da, aslında bu fenomeni oluşturan başka maddeler de olabilir.
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