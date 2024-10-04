Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sebebi Düşündüğünüzden Daha Basit: Yağmurlu Günlerde Yerde Gökkuşağı Görmemizin Sebebi Nedir?

Sebebi Düşündüğünüzden Daha Basit: Yağmurlu Günlerde Yerde Gökkuşağı Görmemizin Sebebi Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
04.10.2024 - 13:10

Yağmurdan sonra yolda yürürken ya da araç sürerken su birikintilerinde parlayan gökkuşağı renklerine sahip yağ lekelerini fark etmiş olabilirsiniz. 

Peki, bu renkli lekelerin nasıl oluştuğunu hiç merak ettiniz mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Islak yollarda gördüğünüz bu renkli lekelerin ardındaki temel neden, ince-film girişimi adı verilen bir optik olaydır.

Islak yollarda gördüğünüz bu renkli lekelerin ardındaki temel neden, ince-film girişimi adı verilen bir optik olaydır.

Yağ veya yakıt gibi maddeler, su birikintisinin üzerine yayıldığında ince bir tabaka oluşturur. Tabaka çok ince olduğu için ışık dalgaları, hem bu ince tabakanın üst yüzeyinden hem de alt yüzeyinden yansıyarak birbirleriyle girişime girer.

Yağ veya yakıt gibi maddeler, su birikintisinin üzerine yayıldığında ince bir tabaka oluşturur. Tabaka çok ince olduğu için ışık dalgaları, hem bu ince tabakanın üst yüzeyinden hem de alt yüzeyinden yansıyarak birbirleriyle girişime girer.

Girişim, ışığın farklı dalga boylarının güçlenip zayıflamasına neden olur, bu da gözümüze gökkuşağı gibi renkler olarak yansır.

Girişim, ışığın farklı dalga boylarının güçlenip zayıflamasına neden olur, bu da gözümüze gökkuşağı gibi renkler olarak yansır.

İnce-film girişimi, ışık dalgalarının ince bir yüzeyde yansımasıyla oluşur. Yağ tabakasının üst yüzeyinden yansıyan ışık ile alt yüzeyden yansıyan ışık dalgaları, birbirleriyle çakışır.

İnce-film girişimi, ışık dalgalarının ince bir yüzeyde yansımasıyla oluşur. Yağ tabakasının üst yüzeyinden yansıyan ışık ile alt yüzeyden yansıyan ışık dalgaları, birbirleriyle çakışır.

Çakışma sonucunda bazı renkler daha belirgin hale gelirken, bazıları tamamen yok olur. Bu yüzden ıslak yollarda parlayan o renkli lekeleri görürüz.

Çakışma sonucunda bazı renkler daha belirgin hale gelirken, bazıları tamamen yok olur. Bu yüzden ıslak yollarda parlayan o renkli lekeleri görürüz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yağ filminin kalınlığı ve ışığın geliş açısı, hangi renklerin görüleceğini belirler ve bu yüzden gördüğünüz renkler sürekli değişir.

Yağ filminin kalınlığı ve ışığın geliş açısı, hangi renklerin görüleceğini belirler ve bu yüzden gördüğünüz renkler sürekli değişir.

Kuru bir yolda, yağ veya yakıt döküntüleri genellikle bu renkli etkiyi oluşturmaz. Bunun sebebi, ince-film girişiminin su sayesinde daha etkili hale gelmesidir.

Kuru bir yolda, yağ veya yakıt döküntüleri genellikle bu renkli etkiyi oluşturmaz. Bunun sebebi, ince-film girişiminin su sayesinde daha etkili hale gelmesidir.

Su, yağ tabakasının altında bir yansıtıcı yüzey görevi görerek ışığın girişim yapmasına olanak sağlar.

Bu renkli lekelerin en yaygın sebebi yağ veya yakıt döküntüleri olsa da, aslında bu fenomeni oluşturan başka maddeler de olabilir.

Bu renkli lekelerin en yaygın sebebi yağ veya yakıt döküntüleri olsa da, aslında bu fenomeni oluşturan başka maddeler de olabilir.

İnce-film girişimi yaratabilecek herhangi bir madde, su üzerinde ince bir film oluşturduğunda benzer bir etki yaratabilir.

Ancak yollar üzerindeki bu renkli lekelerin asıl suçlusu genellikle yağ ve yakıt kalıntılarıdır.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın