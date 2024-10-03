Everest Dağı Normalde Olması Gerektiğinden Daha Uzun ve Sorumlusu Garip Bir Nehir Olabilir!
Everest Dağı Normalde Olması Gerektiğinden Daha Uzun ve Sorumlusu Garip Bir Nehir Olabilir!
Everest Dağı'nın muazzam yüksekliği her zaman büyüleyici olmuştur. Fakat bilim insanlarına göre dağ, aslında olması gerekenden daha yüksek!
Bu gizemli yükselişin ardında, Himalayalar'da yer alan 'garip' bir nehir olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Everest Dağı, deniz seviyesinden 8.848,86 metre yükseklikte yer alıyor ve bu yüksekliğiyle Dünya'nın en yüksek zirvesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak yapılan araştırmalara göre dağın yüksekliği, doğal şartlardan beklenenden daha fazla olabilir.
Himalayalar’daki zirveler arasındaki yükseklik farkı genelde 50 ila 100 metre arasında değişiyor. Ancak Everest, sıradaki en yüksek dağ olan K2'den 250 metre daha yüksek!
Bilim insanları, Everest'in beklenenden daha hızlı yükselmesinin nedenini çözmek için Himalayalar'daki nehirlerin rolünü araştırmaya başladılar.
Himalayalar'daki Arun Nehri, alışılmadık bir şekilde "L" harfi şeklinde akıyor. Çoğu nehir, dallanmış bir ağaç yapısına benzer şekilde akar ve bu modelde sapma göstermez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nehrin, yaklaşık 89.000 yıl önce başka bir nehri yakalamış olabileceği ve bu olayın Himalayalar'da büyük bir erozyona yol açtığı düşünülüyor.
Erozyon, dağın altındaki araziyi küçülterek Everest'in yükselmesine neden olmuş olabilir. Araştırmacılar, Kosi Nehri ağı üzerine bilgisayar modelleri oluşturarak bu ağın zamanla nasıl evrildiğini simüle ettiler.
Daha sonra modelleri, mevcut topografyayla karşılaştırarak hangi simülasyonun gerçeğe en yakın olduğunu bulmaya çalıştılar.
Araştırmalar, Everest’in büyümesinde nehirlerin önemli bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Yükselişin ardındaki mekanizmalar tam olarak çözüldüğünde, Everest’in sıra dışı uzunluğunun arkasındaki gizem tamamen aydınlatılabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın