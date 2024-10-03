Bazen Etrafımızda Herhangi Biri Olmamasına Rağmen Neden Sanki İzleniyormuş Gibi Hissederiz?

Yalnız takılmayı sevenler bilir, bazen tek başınıza film izlerken veya duşa girdiğimizde sebepsizce birinin bizi izlediğini düşünür veya hissederiz.

Merak etmeyin, bu hissi sadece siz yaşamıyorsunuz! Bilimde bunun da bir açıklaması var.

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