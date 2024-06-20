Savunma Sistemleri Konusunda Liderler: Dünyanın En Büyük 10 Savunma Teknolojileri Şirketi
Savunma Sistemleri Konusunda Liderler: Dünyanın En Büyük 10 Savunma Teknolojileri Şirketi
Uçaklar, füzeler, gemiler, elektronik ve diğer silah sistemleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunan dünyanın en büyük şirketlerini keşfetmeye hazır mısınız?
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10. China South Industries Group Corporation
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9. L3Harris Technologies
8. China North Industries Group Corporation Limited
7. BAE Systems
6. General Dynamics
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