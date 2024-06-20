Görüş Bildir
Haberler
Finans
Savunma Sistemleri Konusunda Liderler: Dünyanın En Büyük 10 Savunma Teknolojileri Şirketi

etiket Savunma Sistemleri Konusunda Liderler: Dünyanın En Büyük 10 Savunma Teknolojileri Şirketi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 14:01

Uçaklar, füzeler, gemiler, elektronik ve diğer silah sistemleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunan dünyanın en büyük şirketlerini keşfetmeye hazır mısınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10. China South Industries Group Corporation

10. China South Industries Group Corporation

1999 yılında kurulmuş ve merkezi Pekin'de bulunan Çin devletine ait bir sanayi ve teknoloji kuruluşu olan CSGC, otomotiv, motosiklet, silah, havacılık ve uzay, elektronik ve diğer sanayi dallarında faaliyet gösteriyor.

9. L3Harris Technologies

9. L3Harris Technologies

ABD merkezli, dünya çapında savunma ve havacılık ürünleri ve hizmetleri sunan şirket elektronik savaş, iletişim, navigasyon, havacılık sensörleri ve diğer alanlarda uzmanlaşmıştır. 50.000'den fazla çalışanı ile dünya çapında 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

8. China North Industries Group Corporation Limited

8. China North Industries Group Corporation Limited

Çin'in en önemli savunma sanayi kuruluşlarından biri olan China North Industries Group Corporation Limited, kara, hava ve deniz kuvvetleri için geniş bir yelpazede silah ve askeri teçhizat üretiyor.

7. BAE Systems

7. BAE Systems

Typhoon savaş uçağı ve Challenger 2 tankı gibi Avrupa'nın en önemli savunma programlarından bazılarını yürüten BAE Systems, küresel bir savunma gücüdür.

6. General Dynamics

6. General Dynamics

Abrams tankı ve Virginia sınıfı denizaltı gibi ikonik ürünlerle tanınan General Dynamics, Amerikan savunma sanayisinin temel taşlarından biridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Boeing

5. Boeing

Hem ticari hem de askeri havacılık alanlarında lider olan Boeing, Apache helikopterleri ve KC-46 tanker uçakları gibi ürünlerle öne çıkmaktadır.

4. Aviation Industry Corporation of China

4. Aviation Industry Corporation of China

Çin'in en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden biri olup ticari uçaklar, savaş uçakları, füzeler ve uzay araçları geliştirir ve üretiyor. Aynı zamanda Boeing ve Airbus gibi küresel devlerle rekabet ederek Çin'in havacılık sektörünün gelişimine ve ulusal güvenliğine önemli katkı sağlıyor.

3. Northrop Grumman

3. Northrop Grumman

B-2 Spirit bombardıman uçağı ve Global Hawk insansız hava aracı gibi gizlilik ve gözetleme alanında uzmanlaşmış Northrop Grumman, savunma teknolojisinin en ileri sınırlarını zorlamaktadır.

2. RTX

2. RTX

Tomahawk füzesi ve Javelin tanksavar füzesi gibi hassas silah sistemleriyle öne çıkan Raytheon, savunma alanındaki en yenilikçi şirketlerden biridir.

1. Lockheed Martin

1. Lockheed Martin

Dünyanın en büyük savunma müteahhidi olan Lockheed Martin, F-35 savaş uçağı ve Patriot hava savunma sistemi gibi ikonik ürünlerle tanınır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın