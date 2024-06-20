Savunma Sistemleri Konusunda Liderler: Dünyanın En Büyük 10 Savunma Teknolojileri Şirketi

Çin'in en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden biri olup ticari uçaklar, savaş uçakları, füzeler ve uzay araçları geliştirir ve üretiyor. Aynı zamanda Boeing ve Airbus gibi küresel devlerle rekabet ederek Çin'in havacılık sektörünün gelişimine ve ulusal güvenliğine önemli katkı sağlıyor.