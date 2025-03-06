Save The Date: Bu Yıl Türkiye'ye Gelecek Sanatçılardan Konser Öncesi Dinlemeniz Gereken 21 Şarkı

Bu yıl kimler Türkiye'ye konsere geliyor diye kafanı kaşıyorsan, doğru yerdesin! Bu yıl ülkemize gelip muhteşem konserler verecek o listeyi senin için hazırladık, hem de en güzel şarkıları eşliğinde! İşte misafir edeceğimiz o sanatçılar ve en beğenilen şarkıları...