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Save The Date: Bu Yıl Türkiye'ye Gelecek Sanatçılardan Konser Öncesi Dinlemeniz Gereken 21 Şarkı

etiket Save The Date: Bu Yıl Türkiye'ye Gelecek Sanatçılardan Konser Öncesi Dinlemeniz Gereken 21 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 17:00

Bu yıl kimler Türkiye'ye konsere geliyor diye kafanı kaşıyorsan, doğru yerdesin! Bu yıl ülkemize gelip muhteşem konserler verecek o listeyi senin için hazırladık, hem de en güzel şarkıları eşliğinde! İşte misafir edeceğimiz o sanatçılar ve en beğenilen şarkıları...

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1. One Republic - Counting Stars

2. Blue & Elton John - Sorry Seems To Be The Hardest Word

3. Warhaus - Love's A Stranger

4. Guns N' Roses - November Rain

5. Fontaines D.C. - I Love You

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6. Gojira - Stranded

7. Lindemann - Frau & Mann

8. Robbie Williams - Feel

9. Dream Theater - Pull Me Under

10. Steve Aoki - Born To Get Wild ft. will.i.am

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11. Chucho Valdes - Siboney

12. Hermanos Gutiérrez - Esperanza

13. Anna Netrebko & Yusif Eyvazov - One love

14. Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

15. Glass Beams - Mahal

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16. Andrea Bocelli & Matteo Bocelli - Fall On Me

17. Manowar - Warriors Of The World United

18. Opeth - Sorceress

19. The HU - Yuve Yuve Yu

20. Khruangbin - So We Won't Forget

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21. Blind Guardian - The Bard's Song

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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