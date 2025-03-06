Save The Date: Bu Yıl Türkiye'ye Gelecek Sanatçılardan Konser Öncesi Dinlemeniz Gereken 21 Şarkı
Save The Date: Bu Yıl Türkiye'ye Gelecek Sanatçılardan Konser Öncesi Dinlemeniz Gereken 21 Şarkı
Bu yıl kimler Türkiye'ye konsere geliyor diye kafanı kaşıyorsan, doğru yerdesin! Bu yıl ülkemize gelip muhteşem konserler verecek o listeyi senin için hazırladık, hem de en güzel şarkıları eşliğinde! İşte misafir edeceğimiz o sanatçılar ve en beğenilen şarkıları...
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1. One Republic - Counting Stars
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2. Blue & Elton John - Sorry Seems To Be The Hardest Word
3. Warhaus - Love's A Stranger
4. Guns N' Roses - November Rain
5. Fontaines D.C. - I Love You
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6. Gojira - Stranded
7. Lindemann - Frau & Mann
8. Robbie Williams - Feel
9. Dream Theater - Pull Me Under
10. Steve Aoki - Born To Get Wild ft. will.i.am
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11. Chucho Valdes - Siboney
12. Hermanos Gutiérrez - Esperanza
13. Anna Netrebko & Yusif Eyvazov - One love
14. Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
15. Glass Beams - Mahal
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16. Andrea Bocelli & Matteo Bocelli - Fall On Me
17. Manowar - Warriors Of The World United
18. Opeth - Sorceress
19. The HU - Yuve Yuve Yu
20. Khruangbin - So We Won't Forget
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21. Blind Guardian - The Bard's Song
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