Saturnyen Astrolog Onur Bal’dan Beklenen Temel ve Orta Düzey Astroloji Eğitimi
Saturnyen Astrolog Onur Bal’dan Beklenen Temel ve Orta Düzey Astroloji Eğitimi
Bu hafta şahane bir eğitim haberi ile geldim sizlere. Daha önceki yazılarımdan birinde saturnyen astrolog Onur BAL’dan bolca bahsetmiştim. Şimdi ise bana özelden de sürekli attığınız mesajlar cevabını buldu ve evet Onur 7 Ekim’de 6 ay sürecek olan temel ve orta düzey astroloji eğitimine başlıyor. Hemen detayları alıyoruz kendisinden.
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-Astroloji öğrenmenin faydası nedir sizce?
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-Hiç astroloji bilmeyen birisi eğitimlerinizde astroloji öğrenebilir mi?
-Eğitim sisteminiz nasıl oluyor, öğrenciler ders dışında da size ulaşabiliyor mu?
-Eğitimlerinizi bitiren öğrenciler ne kazanmış olacak?
-Bizzat size gelirsek, neden sizden astroloji eğitimi almalı bir öğrenci?
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-Eğitimlerinizde konuları işleyiş tarzınız nedir?
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