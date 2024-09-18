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Saturnyen Astrolog Onur Bal’dan Beklenen Temel ve Orta Düzey Astroloji Eğitimi

etiket Saturnyen Astrolog Onur Bal’dan Beklenen Temel ve Orta Düzey Astroloji Eğitimi

Cenk Yüksel
Cenk Yüksel - yazio
18.09.2024 - 22:52

Bu hafta şahane bir eğitim haberi ile geldim sizlere. Daha önceki yazılarımdan birinde saturnyen astrolog Onur BAL’dan bolca bahsetmiştim. Şimdi ise bana özelden de sürekli attığınız mesajlar cevabını buldu ve evet Onur 7 Ekim’de 6 ay sürecek olan temel ve orta düzey astroloji eğitimine başlıyor. Hemen detayları alıyoruz kendisinden.

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-Astroloji öğrenmenin faydası nedir sizce?

-Astroloji öğrenmenin faydası nedir sizce?

Doğayla uyumlu yaşamak nasılsa astroloji bilmek de öyle aslında. Çünkü astrolojiyi bildiğiniz zaman evrenle, gökyüzü ile uyum içerisinde yaşayabiliyorsunuz. Hangi zaman ne için uygun ne için verimsiz bunu ayırt edebiliyorsunuz. Aynı şekilde kendinizi tanımanız, potansiyellerinizi fark etmeniz, hayatta avantajlı olduğunuz alanları görmeniz veya sınanacağınız konuları bilmeniz, yeteneklerini keşfetmeniz için astroloji bir pusuladır. Hayat yolunu bu pusula ile yürümek her zaman avantajdır.

-Hiç astroloji bilmeyen birisi eğitimlerinizde astroloji öğrenebilir mi?

-Hiç astroloji bilmeyen birisi eğitimlerinizde astroloji öğrenebilir mi?

Elbette öğrenebilir. Açıkçası okumayı ve araştırmayı seven herkes rahatlıkla astroloji öğrenebilir. Ben eğitimlerimde astrolojiyi, bir dili tarihiyle öğretir gibi öğretiyorum. Önce astrolojinin tarihini sonrasında ise mitolojisini veriyorum. Bunların ardından astrolojinin temel noktalarını işleme başlıyorum. Böylece kişi işin kökünü ve özünün nereden geldiğini biliyor oluyor. Böyle olunca ezbere gerek kalmıyor ve kişi astrolojiyi içselleştirerek öğrenebiliyor.

-Eğitim sisteminiz nasıl oluyor, öğrenciler ders dışında da size ulaşabiliyor mu?

-Eğitim sisteminiz nasıl oluyor, öğrenciler ders dışında da size ulaşabiliyor mu?

Derslerimiz online bir şekilde haftada bir gün ortalama 2.5 saat olarak işleniyor. Derslerin kayıtları video formatında alınıp öğrencilere iletiliyor ve öğrenciler bu kayıtları indirip ömürlük arşivleyebiliyor. Bu nedenle aman dersi kaçırdım veya izleme süresi doldu gibi bir dertleri olmuyor. Aynı şekilde ders notları da pdf olarak iletiliyor. Öğrencilerin bana ulaşmasına gelirsek, elbette ders dışında da bana ulaşabiliyorlar. İşim için ayrı bir telefonum ve whatsapp hattım mevcut. Ayrıca eğitim whatsapp gruplarımız da sürekli aktif. Buralardan öğrencilerim her zaman bana ulaşabiliyor.

-Eğitimlerinizi bitiren öğrenciler ne kazanmış olacak?

-Eğitimlerinizi bitiren öğrenciler ne kazanmış olacak?

Öncelikle eğitim sonunda bir katılım sertifikası veriyorum. Sınava girmek isteyenler ise anlaştığımız üniversiteler üzerinden verdiğimiz ve e-devlet onaylı bir sertifika alabiliyor. Bu sertifikayı alanlar kendileri de benimle aynı işi yapabilecekleri bir şirketi kurabiliyorlar bizden aldıkları belgeyle. Tabii bunlar olayın resmi kısımları. İç kısmına gelirsek, benim eğitimlerimden mezun bir öğrenci rahatlıkla doğum haritası analizi, öngörü analizi, coğrafi astroloji analizi gibi analizleri yapabilir ve bunların danışmanlığını verebilir hale geliyor.

-Bizzat size gelirsek, neden sizden astroloji eğitimi almalı bir öğrenci?

-Bizzat size gelirsek, neden sizden astroloji eğitimi almalı bir öğrenci?

3 yıldır profesyonel astrolog olarak çalışıyor. Uluslararası astroloji programlarının içerisinde yer alıyor. Şimdiye kadar 1500 üzerinde danışmanlık verdim. Bu sene ilk kitabımı çıkarıyorum. Klasik astroloji, Orta çağ astrolojisi, karmik astroloji, helenistik astroloji gibi alanlarda eğitimler aldım. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüz zaman ortaya ciddi bir deneyim ve bilgi birikimi çıkıyor. Genç olmamın bir avantajı olarak bu bilgi ve tecrübe birikimlerimi eğitimlerimde güçlü bir şekilde aktarıyorum.

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-Eğitimlerinizde konuları işleyiş tarzınız nedir?

-Eğitimlerinizde konuları işleyiş tarzınız nedir?

Benim eğitimlerimde teorik ve pratik süreç dengelidir. Konular önce teorik olarak anlatılır. Ardından pratikler yapılır. Bu noktada ünlü haritaları ile değil, dersteki öğrencilerin haritaları ile anlık ve canlı pratikler gerçekleştirilir. Konular işlerin o konudaki hem klasik hem karmik hem psikolojk yorumlar birlikte verilir. Ayrıca derslerimde öğrencilerim her an sorularını iletebiliyor, derse katılabiliyor. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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