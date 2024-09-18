Saturnyen Astrolog Onur Bal’dan Beklenen Temel ve Orta Düzey Astroloji Eğitimi

Derslerimiz online bir şekilde haftada bir gün ortalama 2.5 saat olarak işleniyor. Derslerin kayıtları video formatında alınıp öğrencilere iletiliyor ve öğrenciler bu kayıtları indirip ömürlük arşivleyebiliyor. Bu nedenle aman dersi kaçırdım veya izleme süresi doldu gibi bir dertleri olmuyor. Aynı şekilde ders notları da pdf olarak iletiliyor. Öğrencilerin bana ulaşmasına gelirsek, elbette ders dışında da bana ulaşabiliyorlar. İşim için ayrı bir telefonum ve whatsapp hattım mevcut. Ayrıca eğitim whatsapp gruplarımız da sürekli aktif. Buralardan öğrencilerim her zaman bana ulaşabiliyor.