Şaşırtıcı Bir Şekilde Kadınların Erkeklerde En Çekici Buldukları 15 Özellik
Şaşırtıcı Bir Şekilde Kadınların Erkeklerde En Çekici Buldukları 15 Özellik
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde kadınların erkeklerde en çekici buldukları özelliklere bakıyor olacağız. Aklınıza benzer özellikler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Benim kadınlardan duyduğum şey, erkeklerin yetenekli ve tutkulu olduğu şeyleri yaparken çok iyi gözüktüğü..."
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2. "Duş sonrası temiz kokarak yanına gelmek."
3. "Bir şeyleri tamir edebilmek."
4. "Neden bilmiyorum ama kadınlar erkeklerin elini çok çekici buluyor."
5. "Sahiplenme hissi olabilir."
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6. "Köpeklere, kedilere veya bebeklere karşı nazik olmak ve onlarla iyi anlaşmak."
7. "Tutkulu bir şekilde hobilerinden, işinden veya hayatından bahsetmek."
8. "Kodlamacı olarak çalışıyorum ve nedense karım beni çalışırken görünce çok havalı buluyor."
9. "Gömleğinin kollarını katlamak."
10. "Nazik olmak çünkü iyi kızların hepsi nazik bir erkekle beraber olmak isteyecektir."
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11. "Tabii ki yemek pişirmek."
12. "Karşındakiyle rahatça sohbet edebilmek."
13. "Espirili bir insan olabilmek ve karşındakini güldürebilmek."
14. "Biraz klişe olacak ama kesinlikle güçlü olması!"
15. "Zeki olması çok önemli."
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