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Şaşırtıcı Bir Şekilde Kadınların Erkeklerde En Çekici Buldukları 15 Özellik

Şaşırtıcı Bir Şekilde Kadınların Erkeklerde En Çekici Buldukları 15 Özellik

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 14:31

Bugünkü içeriğimizde kadınların erkeklerde en çekici buldukları özelliklere bakıyor olacağız. Aklınıza benzer özellikler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Benim kadınlardan duyduğum şey, erkeklerin yetenekli ve tutkulu olduğu şeyleri yaparken çok iyi gözüktüğü..."

1. "Benim kadınlardan duyduğum şey, erkeklerin yetenekli ve tutkulu olduğu şeyleri yaparken çok iyi gözüktüğü..."

'O yüzden neyi yaparken zevk alıyor ve tutkulu hissediyorsanız onu yapın.'

2. "Duş sonrası temiz kokarak yanına gelmek."

2. "Duş sonrası temiz kokarak yanına gelmek."

3. "Bir şeyleri tamir edebilmek."

3. "Bir şeyleri tamir edebilmek."

4. "Neden bilmiyorum ama kadınlar erkeklerin elini çok çekici buluyor."

4. "Neden bilmiyorum ama kadınlar erkeklerin elini çok çekici buluyor."

'Özellikle güçlü ve uzun ellere sahipseniz şanslısınız.'

5. "Sahiplenme hissi olabilir."

5. "Sahiplenme hissi olabilir."
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6. "Köpeklere, kedilere veya bebeklere karşı nazik olmak ve onlarla iyi anlaşmak."

6. "Köpeklere, kedilere veya bebeklere karşı nazik olmak ve onlarla iyi anlaşmak."

7. "Tutkulu bir şekilde hobilerinden, işinden veya hayatından bahsetmek."

7. "Tutkulu bir şekilde hobilerinden, işinden veya hayatından bahsetmek."

'Genelde tutkulu olduğunuz konulardan bahsederken çok çekici oluyorsunuz.'

8. "Kodlamacı olarak çalışıyorum ve nedense karım beni çalışırken görünce çok havalı buluyor."

8. "Kodlamacı olarak çalışıyorum ve nedense karım beni çalışırken görünce çok havalı buluyor."

'Garip bir şekilde çalışmamdan çok zevk alıyormuş. Özellikle de anlamadığı bir şeyler yapıyorsam.'

9. "Gömleğinin kollarını katlamak."

9. "Gömleğinin kollarını katlamak."

10. "Nazik olmak çünkü iyi kızların hepsi nazik bir erkekle beraber olmak isteyecektir."

10. "Nazik olmak çünkü iyi kızların hepsi nazik bir erkekle beraber olmak isteyecektir."
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11. "Tabii ki yemek pişirmek."

12. "Karşındakiyle rahatça sohbet edebilmek."

12. "Karşındakiyle rahatça sohbet edebilmek."

13. "Espirili bir insan olabilmek ve karşındakini güldürebilmek."

13. "Espirili bir insan olabilmek ve karşındakini güldürebilmek."

14. "Biraz klişe olacak ama kesinlikle güçlü olması!"

14. "Biraz klişe olacak ama kesinlikle güçlü olması!"

'Ne kadar kaslı o kadar iyi.'

15. "Zeki olması çok önemli."

15. "Zeki olması çok önemli."

'Benim için zeka en çekici özellik.'

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