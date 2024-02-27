Şarkılarıyla Hepimizi Uzaklara Daldıran Pilli Bebek Grubunun En Sevilen 13 Şarkısı
Şarkılarıyla Hepimizi Uzaklara Daldıran Pilli Bebek Grubunun En Sevilen 13 Şarkısı
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1. Pilli Bebek -Berrak - Uyandırmadan (1999)
2. Pilli Bebek - Anlıyorum
3. Bak
4. Eylül Akşamı
5. Pilli Bebek - Kedi
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6. BEHZAT Ç - Cem Kısmet (Pilli Bebek) - Kızım
7. Pilli Bebek - Hilal'in Şarkısı
8. Siyah Beyaz
9. Pilli Bebek - Sakarya (Enstrümantal) - Uyandırmadan (1999)
10. Pilli Bebek - Fotoğraf - Uyandırmadan (1999)
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11. Eylül Akşamı
12. Uzun Geceler
13. Gündüz Yüzlü Kız
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