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Şarkılarıyla Hepimizi Uzaklara Daldıran Pilli Bebek Grubunun En Sevilen 13 Şarkısı

etiket Şarkılarıyla Hepimizi Uzaklara Daldıran Pilli Bebek Grubunun En Sevilen 13 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 16:31

Hüzünlü bir andayken eli bir kere bile Pilli Bebek dinlemeye gitmemiş olan yoktur. İşte en zor zamanlarınızda omzunuza uzanmış bir el gibi hissettiren Pilli Bebek grubunun yürek deşen şarkıları...

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1. Pilli Bebek -Berrak - Uyandırmadan (1999)

2. Pilli Bebek - Anlıyorum

3. Bak

4. Eylül Akşamı

5. Pilli Bebek - Kedi

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6. BEHZAT Ç - Cem Kısmet (Pilli Bebek) - Kızım

7. Pilli Bebek - Hilal'in Şarkısı

8. Siyah Beyaz

9. Pilli Bebek - Sakarya (Enstrümantal) - Uyandırmadan (1999)

10. Pilli Bebek - Fotoğraf - Uyandırmadan (1999)

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11. Eylül Akşamı

12. Uzun Geceler

13. Gündüz Yüzlü Kız

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