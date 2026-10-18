Şarkı Seçimlerine Göre Ruh Halini Analiz Ediyoruz!
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Bazen tek bir şarkı ruh halini analiz etmeye yetiyor. Hatta kendimizi şarkıyla daha kolay anlatabiliyoruz. O zaman sen şarkılarını seç, biz sana ruh halini söyleyelim!
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1. Şu an kulaklığını taksan ne çalardı?
2. Akşam tek başına yürüyorsun, hangisi çalıyor?
3. Bu eski şarkılardan hangisini dinlemek istersin?
4. Gece hangi şarkıyı dinlemek istersin?
5. Bu şarkılardan hangisi bir anda modunu değiştirir?
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6. Yağmurlu bir günde hangisi çok iyi gider?
7. Bir süredir dinlemediğin hangi şarkıyı tekrar dinlemek istersin?
8. Eurovision şarkılarından hangisini dinlemek isterdin?
Sen şu an enerjik bir haldesin!
Sen şu an içine dönmüş bir haldesin!
Sen şu an biraz mutsuzsun!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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