Şarkı Seçimlerine Göre Ruh Halini Analiz Ediyoruz!

Şu aralar hiç yerinde duramıyorsun. Hareketli ve enerjik bir haldesin. Yapacak çok şeyin var ama eğlenmeyi de bir kenara bırakamıyorsun. Tam arada kalmış bir haldesin yani. Ama işlerin ne kadar yoğun olursa olsun eğlenmekten geri durmuyorsun. Çünkü sen dilediğince eğlenmezsen verimli çalışamazsın. Zaten dinlediğin şarkılardan da belli oluyor bu!