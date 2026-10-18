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Şarkı Seçimlerine Göre Ruh Halini Analiz Ediyoruz!

etiket Şarkı Seçimlerine Göre Ruh Halini Analiz Ediyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
18.10.2026 - 14:01
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Bazen tek bir şarkı ruh halini analiz etmeye yetiyor. Hatta kendimizi şarkıyla daha kolay anlatabiliyoruz. O zaman sen şarkılarını seç, biz sana ruh halini söyleyelim!

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1. Şu an kulaklığını taksan ne çalardı?

2. Akşam tek başına yürüyorsun, hangisi çalıyor?

3. Bu eski şarkılardan hangisini dinlemek istersin?

4. Gece hangi şarkıyı dinlemek istersin?

5. Bu şarkılardan hangisi bir anda modunu değiştirir?

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6. Yağmurlu bir günde hangisi çok iyi gider?

7. Bir süredir dinlemediğin hangi şarkıyı tekrar dinlemek istersin?

8. Eurovision şarkılarından hangisini dinlemek isterdin?

Sen şu an enerjik bir haldesin!

Şu aralar hiç yerinde duramıyorsun. Hareketli ve enerjik bir haldesin.  Yapacak çok şeyin var ama eğlenmeyi de bir kenara bırakamıyorsun. Tam arada kalmış bir haldesin yani. Ama işlerin ne kadar yoğun olursa olsun eğlenmekten geri durmuyorsun. Çünkü sen dilediğince eğlenmezsen verimli çalışamazsın. Zaten dinlediğin şarkılardan da belli oluyor bu!

Sen şu an içine dönmüş bir haldesin!

Sen bu aralar biraz melankolik takılıyorsun. Mutsuzsun anlamına gelmiyor bu. Ama son dönemde biraz daha kendi içine çekilmek istiyorsun. İnsanlardan biraz uzaklaştığın bir dönem bu yani. Düşüncelerinle baş başa kalmak bu aralar ihtiyacın olan şey çünkü. Kendi halinde takılmak istiyorsun. Hassas bir dönemindesin, bu dinlediğin şarkılara da yansıyor!

Sen şu an biraz mutsuzsun!

Sen bu aralar biraz mutsuz ve depresif hissediyorsun. O yüzden iyice kendi kabuğuna çekilmiş haldesin. Kimseyle görüşmeyip yataktan çıkmıyorsun. Daha çok kendi başına vakit geçirmek istediğin bir dönemdesin. İnsanlardan uzaklaşıp kendine bir kaçış noktası olarak şarkı dinlemeyi seçiyorsun hatta. Seçtiğin şarkılar da ruh haline çok uygun diyebiliriz!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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