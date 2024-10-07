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Sapyoseksüel Partnerinizin Hoşuna Gidebilecek 10 Aktivite

etiket Sapyoseksüel Partnerinizin Hoşuna Gidebilecek 10 Aktivite

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 23:01

Entelektüel birikimlerden etkilenen, bilgi aktarımını seven ve başarıyı önemseyen biri için sapyoseksüel diyebiliriz. Onlar için önemli olan fiziksel görünüş değil, zihnin ta kendisidir! Kendini geliştirmeye adamış olan bu kişiler partnerlerinden de aynı şeyi beklerler. Bir sapyoseksüelin partneri iseniz nasıl aktiviteler yapabilirsiniz gelin birlikte bakalım!

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1. Aynı kitabı okuyup tartışabilirsiniz.

İster düşünce kitabı ister bilim kurgu ister fantastik bir kitap olsun fark etmez. Zihne etki eden okuma eylemini partnerinizle birlikte gerçekleştirip bir de üzerine sohbet etmeniz aşırı etkileyici gelecektir. Bir distopik dünyanın nasıl kurulduğunu ya da etik bir problemin nasıl çözülebileceğini konuşabilirsiniz!

2. Müzeleri gezerek sanat hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sapyoseksüel biri için karşıdaki insanın farklı alanlara ilgi duyması önemlidir. Bu alanlardan biri sanat olabilir! İlham ve yeteneğin kendisini gösterdiği sanatı incelemenin yolu ise müzeleri gezmektir. Ufuk açıcı güzel anlar yaşayabilirsiniz.

3. Felsefi meseleler üzerine kafa yorabilirsiniz.

Hayatın var oluşu, gidişatı hakkındaki problemler... İyi ve kötüyü neyin belirlediği... Zihnin nasıl bir yapısı olduğu ve algının nasıl gerçekleştiği... Farklı şekillerde cevaplanmış ama kesinliğe ulaşılamamış birçok mesele var. Felsefeye girerek bu konular üzerine okumalar yapabilir ve sohbetler edebilirsiniz. Sapyoseksüel partnerinizin içinden çıkılamaz muhabbetleri sevdiğinden eminim :)

4. Bir konu belirleyerek hakkında yazı yazabilirsiniz.

Düşüncelerin yazıya aktarılması kalıcı olmasını sağlar. Sonradan tekrar ele alarak üzerine ekleme yapabilirsiniz. Ayrıca karşıdaki insanın yazdığını okuyarak eleştiride bulunabilirsiniz. Böylece eksik yanlarınızı görmenizi sağlar. Sapyoseksüel bir kişi kendini geliştirmek adına eylemde bulunan bir partnerle vakit geçirirken eğlenir.

5. Filmler izleyerek analiz yapabilirsiniz.

Hemen bağımsız sinemaya yönelin! Çekim açılarının, diyaloglarının değerli olduğu filmleri izleyerek yorum yapabilirsiniz. Karşınızda zekaya önem veren biri var. Bu kişi izlediği filmlerden sonra bolca konuşmak istiyordur. Bu fırsatı kaçırmayın ve onunla film izleyerek üzerine uzun uzun konuşun. Her şeyde anlam arayan biri var karşınızda!

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6. Kütüphane ya da kitapçı buluşması ayarlayabilirsiniz.

Partnerinizi bilgi dolu bir alana götürebilirsiniz. Elini attığı her yerde yepyeni bir fikirle karşılaşabilir. Daha önce görmediği bir kitabı görerek merak duygusuna kapılabilir ya da size önermek istediği birçok kitabı gösterebilir. Bir de istediği bir kitabı hediye alırsanız... Tatlı bir aktivite olur.

7. Zihinsel olarak gelişimi sağlayacak yeni hobiler edinebilirsiniz.

Haftanın bir gününü odaklanmayı, düşünmeyi, karar verme yetisini arttıran bir hobiye ayırabilirsiniz. Satranç gibi bir aktiviteyi birlikte öğrenerek hem eğlenceli anlar yaşarsınız hem de kendinize katkı sağlarsınız. Sapyoseksüel biri için harika bir fırsat!

8. Sizi rahatlatacak ve odak seviyenizi arttıracak yerlere gidebilirsiniz.

Hep kapalı alanda durmak olmaz! Doğaya kendinizi bıraktığınız, sessizliğin ve sakinliğin hakim olduğu yerlere gidebilirsiniz. Ettiğiniz sohbetler, okuduğunuz kitaplar ya da düşüncelere daldığınız anlar temiz bir havada daha kıymetli olur. Hem sizin hem de partnerinizin rahatlamasını sağlayan bir aktivite!

9. Bilimsel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Daha öncede belirttiğimiz gibi sapyoseksüel biri ile ilişki içerisindeyseniz tek bir alanla kendinizi sınırlandırmamalısınız. Dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olmak isteyen bir partner var karşınızda. Onunla birlikte tüm gelişmeleri takip etmek, yazılan makaleleri okumak ve üzerine sohbet etmek etkileyici olacaktır. Bir telefon açıp 'bugün de bu buluş ya da keşif yapılmış' demeniz partnerinizi ne kadar heyecanlandırır!

10. Müziğe kendinizi bırakarak ritminde süzülebilirsiniz.

Yanlış okumadınız! Bir insanın zekaya, bilgiye önem vermesi sadece mantık ve matematik gibi analitik şeylerle ilgilendiği anlamına gelmez. Duyguların ne olduğunu öğrenmek, o duyguları yaşamak ya da deneyimlemek ister. Bu da en güzel müzik sayesinde yapılabilir. Farklı tarzlarda müziklerle partnerinizi tanıştırabilirsiniz ve ona duyguları sunabilirsiniz.

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