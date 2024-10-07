Sapyoseksüel Partnerinizin Hoşuna Gidebilecek 10 Aktivite
Sapyoseksüel Partnerinizin Hoşuna Gidebilecek 10 Aktivite
Entelektüel birikimlerden etkilenen, bilgi aktarımını seven ve başarıyı önemseyen biri için sapyoseksüel diyebiliriz. Onlar için önemli olan fiziksel görünüş değil, zihnin ta kendisidir! Kendini geliştirmeye adamış olan bu kişiler partnerlerinden de aynı şeyi beklerler. Bir sapyoseksüelin partneri iseniz nasıl aktiviteler yapabilirsiniz gelin birlikte bakalım!
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1. Aynı kitabı okuyup tartışabilirsiniz.
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2. Müzeleri gezerek sanat hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3. Felsefi meseleler üzerine kafa yorabilirsiniz.
4. Bir konu belirleyerek hakkında yazı yazabilirsiniz.
5. Filmler izleyerek analiz yapabilirsiniz.
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