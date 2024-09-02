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Sanayi ve Ticaret Hisselerinde 2 Eylül Rüzgarı: En Çok Değer Kazanan 10 Hisse

etiket Sanayi ve Ticaret Hisselerinde 2 Eylül Rüzgarı: En Çok Değer Kazanan 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 20:33

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler belli oldu! Yükseliş trendine giren bu 10 hisse, günün yıldızları arasında yer aldı. İşte detaylar:

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1. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

1. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

Otomotiv sektörünün güçlü temsilcilerinden BALAT, haftaya %10’luk etkileyici bir artışla başladı ve 40,70 TL seviyesini gördü. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için dikkat çekici bir seçenek olabilir!

2. Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB)

2. Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB)

Tarım sektöründe istikrarlı bir performans sergileyen Ege Gübre, %10’luk yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti ve haftayı 73,15 TL seviyesinde kapattı.

3. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

3. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

Otomotiv yan sanayi sektöründe önemli bir yere sahip olan Jantsa, %9,99’luk artışıyla haftaya güçlü bir giriş yaparak 27,52 TL’ye ulaştı. Yatırımcılar bu hisseyi mutlaka takip etmeli!

4. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)

4. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)

Sanayi sektöründe yatırım fırsatları arayanlar için BRYAT %9,97’lik bir yükselişle haftanın dikkat çeken hisselerinden biri oldu ve 2.007,00 TL’ye yükseldi.

5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)

5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)

Çelik boru üretiminde uzmanlaşan Borusan Birleşik Boru, haftaya %9,97’lik bir artışla başladı ve 416,25 TL seviyesine ulaştı.

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6. Ensari DEeri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI)

6. Ensari DEeri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI)

Deri ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Ensari, %9,98’lik etkileyici bir artışla 21,48 TL’ye çıktı.

7. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)

7. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren RTALB, haftanın ilk gününde %9,96’lık yükselişle 29,60 TL’ye ulaştı ve yatırımcıların gözdesi haline geldi.

8. ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)

8. ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)

Girişim sermayesi yatırım ortaklığı olan ICU, haftaya %9,95’lik bir artışla başladı ve 22,76 TL’ye çıktı.

9. Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA)

9. Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA)

Ambalaj sektörünün güçlü isimlerinden Barem, %9,95’lik yükselişiyle haftanın en çok kazandıran hisselerinden biri oldu ve 20,12 TL’ye ulaştı.

10. Aztek Tekonoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)

10. Aztek Tekonoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren AZTEK, haftaya %9,95’lik bir artışla başladı ve 58,55 TL seviyesine çıktı. Teknolojiye yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek!

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