Sanayi ve Ticaret Hisselerinde 2 Eylül Rüzgarı: En Çok Değer Kazanan 10 Hisse
Sanayi ve Ticaret Hisselerinde 2 Eylül Rüzgarı: En Çok Değer Kazanan 10 Hisse
Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler belli oldu! Yükseliş trendine giren bu 10 hisse, günün yıldızları arasında yer aldı. İşte detaylar:
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1. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)
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2. Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB)
3. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)
4. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)
5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)
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