Sanayi ve Ticaret Hisseleri Zirveye Çıktı: 6 Ağustos'un Yükselen Yıldızları!

Borsa dünyasında heyecan dorukta! 📈 6 Ağustos tarihinde sanayi ve ticaret hisselerinde yaşanan müthiş yükselişler, yatırımcıları adeta coşturdu. Hangi hisseler büyük sıçrayışlar yaptı? Hangi şirketler yatırımcısına göz kamaştırıcı kazançlar sundu? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını aşağıda bulabilirsiniz.

İşte 6 Ağustos’un borsa sahnesinde parlayan yıldızları!