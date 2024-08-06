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Sanayi ve Ticaret Hisseleri Zirveye Çıktı: 6 Ağustos'un Yükselen Yıldızları!

etiket Sanayi ve Ticaret Hisseleri Zirveye Çıktı: 6 Ağustos'un Yükselen Yıldızları!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 18:22

Borsa dünyasında heyecan dorukta! 📈 6 Ağustos tarihinde sanayi ve ticaret hisselerinde yaşanan müthiş yükselişler, yatırımcıları adeta coşturdu. Hangi hisseler büyük sıçrayışlar yaptı? Hangi şirketler yatırımcısına göz kamaştırıcı kazançlar sundu? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını aşağıda bulabilirsiniz.

İşte 6 Ağustos’un borsa sahnesinde parlayan yıldızları!

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1. Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)

1. Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)

Bugün %10’luk bir artışla 338,25 TL'ye ulaşan EMINIS Ambalaj, borsanın parlayan yıldızlarından biri oldu. Ambalaj sektöründeki inovatif yaklaşımları ve geniş ürün yelpazesi ile tanınan şirket, yatırımcıların gözdesi haline geliyor.

2. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS)

2. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), bugün %10 oranında artışla 7,26 TL seviyesine ulaştı. Beşiktaş, sadece sahada değil borsada da kazanmaya devam ediyor.

3. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (HKTM)

3. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (HKTM)

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (HKTM), bugün %10 oranında artışla 18,81 TL seviyesine ulaştı. Hareket kontrol teknolojileri alanında faaliyet gösteren HKTM, inovatif çözümleri ve ileri teknolojisi ile sektörde adından söz ettiriyor.

4. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)

4. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)

Güneş gibi parlıyor! Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN), bugün %10 oranında artışla 37,40 TL seviyesine ulaştı. Enerji üretim sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi projeleriyle öne çıkan TATEN, yatırımcıların ilgisini toplamaya devam ediyor.

5. Grainturk Tarım A.Ş. (GRTRK)

5. Grainturk Tarım A.Ş. (GRTRK)

Grainturk Tarım A.Ş. (GRTRK), bugün %10 oranında artışla 81,95 TL seviyesine ulaştı. Tarım sektöründeki yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlarıyla dikkat çeken Grainturk, yatırımcıların radarında.

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6. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

6. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU), bugün %9,98 artışla 22,04 TL seviyesine çıkarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Meyve suyu ve gıda ürünleriyle tanınan Ersu, kaliteli ve lezzetli ürünleriyle piyasanın favorisi.

7. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

7. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT), bugün %10 oranında artışla 106,70 TL seviyesine ulaştı. Teknoloji sektöründeki yenilikçi yaklaşımları ve güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken ONRYT, borsada da adından söz ettiriyor.

8. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

8. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

Son günlerde borsa yatırımcılarının radarına sıkça takılan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH), piyasaların dikkatini çekmeye devam ediyor. Şirketin hisseleri, son dönemde %9,96 gibi etkileyici bir artış göstererek yatırımcısına umut verdi. Hisse başına değer 94,95 TL'ye yükselmiş durumda.

9. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)

9. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)

Agrotech’in hisseleri son zamanlarda adeta roket gibi yükseldi. %10 ’luk bir artış, gerçekten de göz kamaştırıcı. Bu yükselişin arkasında, şirketin teknoloji alanındaki güçlü yatırımları ve yenilikçi projeleri yatıyor olabilir.

10. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

10. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

DCT Trading Dış Ticaret., bugün %9,96 ’lık bir artışla fiyatını 22,52 TL’ye yükseltti. Bu çarpıcı artış, şirketin güçlü performansı ve piyasa beklentilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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