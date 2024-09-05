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Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: 5 Eylül'de En Çok Yükselen Hisseler

etiket Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: 5 Eylül'de En Çok Yükselen Hisseler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 18:37

Borsa İstanbul’da bugün de hareketlilik devam ediyor! Birçok yatırımcının ilgisini çeken bu hisse senetleri, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine topladı. Özellikle ARZUM, OZATD, MERKO ve ATSYH gibi şirketlerin hisseleri, yatırımcılar için kazanç fırsatları sunuyor. İsterseniz hemen bugünün yükselen hisselerine ve performanslarına birlikte göz atalım.

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1. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

1. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

49,50 TL ile %10,00’lik artış gösteren Arzum, ev aletleri sektöründe inovatif ürünleriyle bilinen bir şirket. Bu yükseliş, şirketin finansal başarısının hisse değerine yansımasını sağladı. Son dönemdeki satış grafiği ve yeni ürün tanıtımları da Arzum hisselerini yatırımcılar için cazip kılmaya devam ediyor.

2. Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)

2. Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)

115,50 TL’ye ulaşan Ozata Denizcilik, %10,00 yükselişle dikkatleri üzerine çekiyor. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren şirket, özellikle yeni projeleri ve teknolojik yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

3. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

3. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

Gıda sektörünün güçlü oyuncularından Merko Gıda, 13,43 TL fiyatı ve %9,99’luk artışıyla bugün yatırımcıların radarında. Şirket, sağlıklı ve işlenmiş gıda ürünleriyle geniş bir pazar payına sahip.

4. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

4. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

85,35 TL ile %9,99 yükseliş gösteren Atlantis Yatırım Holding, yatırım sektöründe faaliyet gösteriyor. Son dönemde yaptığı yatırımlar ve stratejik ortaklıklarla adından söz ettiren şirket, bugün borsada güçlü bir ivme yakalayarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

5. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)

5. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)

Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren Anatolia, 19,51 TL’ye ulaşarak %9,98 oranında artış sağladı. Yenilikçi tanı ve biyoteknoloji ürünleriyle tanınan şirket, özellikle son dönemde artan sağlık ve teknoloji yatırımlarıyla büyüme trendine devam ediyor.

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6. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

6. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

82,15 TL fiyatı ve %9,97 oranındaki artışıyla savunma sanayisinin dikkat çeken oyuncularından biri olan Papilon, geliştirdiği yüksek teknolojili savunma çözümleriyle piyasada önemli bir yer ediniyor.

7. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

7. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Jantsa, 29,78 TL fiyat ve %9,97 yükselişle önemli bir büyüme kaydetti.

8. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

8. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

16,98 TL’ye ulaşan Dinamik Isı, %9,97 artış göstererek yatırımcıların ilgisini çekiyor.

9. Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)

9. Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)

118,20 TL fiyatı ve %9,95 artışıyla bugün dikkat çeken Acıselsan, selüloz üretiminde sürdürülebilir çözümleriyle tanınıyor. Şirket, çevre dostu ürünleri ve üretim teknikleriyle yatırımcıların güvenini kazandı.

10. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

10. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

Ayakkabı tabanı üretiminde faaliyet gösteren Bayrak EBT, 24,98 TL’ye çıkarak %9,95 oranında bir artış gösterdi.

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