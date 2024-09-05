Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: 5 Eylül'de En Çok Yükselen Hisseler

Borsa İstanbul’da bugün de hareketlilik devam ediyor! Birçok yatırımcının ilgisini çeken bu hisse senetleri, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine topladı. Özellikle ARZUM, OZATD, MERKO ve ATSYH gibi şirketlerin hisseleri, yatırımcılar için kazanç fırsatları sunuyor. İsterseniz hemen bugünün yükselen hisselerine ve performanslarına birlikte göz atalım.