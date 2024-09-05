Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: 5 Eylül'de En Çok Yükselen Hisseler
Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: 5 Eylül'de En Çok Yükselen Hisseler
Borsa İstanbul’da bugün de hareketlilik devam ediyor! Birçok yatırımcının ilgisini çeken bu hisse senetleri, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine topladı. Özellikle ARZUM, OZATD, MERKO ve ATSYH gibi şirketlerin hisseleri, yatırımcılar için kazanç fırsatları sunuyor. İsterseniz hemen bugünün yükselen hisselerine ve performanslarına birlikte göz atalım.
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1. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)
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2. Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)
3. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)
4. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)
5. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)
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