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Sanayi ve Enerji Hisseleri Borsada Öne Çıktı: 20 Eylül’de Yatırımcısına En Çok Kazandıran 10 Hisse

etiket Sanayi ve Enerji Hisseleri Borsada Öne Çıktı: 20 Eylül’de Yatırımcısına En Çok Kazandıran 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 19:44

Günün sonunda pek çok hisse yatırımcısına kazandırdı; bazı hisseler, haftanın başına göre ciddi yükselişler kaydetti. 20 Eylül itibarıyla borsada yüzleri güldüren hisseler hangileri oldu? Hangi sektörler öne çıktı?

İşte 20 Eylül'deki en çok kazandıran hisseler:

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1. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

1. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

Haftaya 143,00 TL seviyesinden başlayan Türk Tuborg hisseleri, bugün itibarıyla %10,00 artışla 157,30 TL'ye yükseldi. Bira ve malt sektörünün liderlerinden olan şirket, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

2. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic. Paz. A.Ş. (ULAS)

2. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic. Paz. A.Ş. (ULAS)

Haftanın başında 24,00 TL olan Ulaşlar Turizm hisseleri, bugün %10,00 artışla 26,40 TL'yi gördü.

3. Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)

3. Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)

Haftaya 9,20 TL seviyesinden başlayan Gimat Mağazacılık hisseleri, bugün %10,00 artışla 10,22 TL'ye yükseldi. Haftanın genelinde ise %11 artışla alışveriş tutkunlarının yatırımcı tarafında da yüzünü güldürdü.

4. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

4. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

Haftanın başında 21,40 TL seviyesindeyken, bugün %9,99 oranında artış göstererek 23,56 TL'ye çıktı.

5. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)

5. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)

Enerji sektörü yükselişte! Doğu Aras Enerji hisseleri yüzde 9,98 artışla 56,75 TL'yi gördü. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların karşılığı bu hisse ile alınıyor. ⚡

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6. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

6. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

Haftanın başında 33,50 TL olan Etiler Gıda hisseleri, bugün %9,95 artışla 36,90 TL'ye yükseldi.

7. Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

7. Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Haftaya 4,12 TL'den başlayan Hektaş hisseleri, bugün %9,93 artışla 4,54 TL'ye ulaştı. Haftanın toplamında ise %10’luk bir artış gösterdi. Tarım sektörü bu hafta da yatırımcısına bereketli kazançlar sundu. 🌱

8. Net Holding A.Ş. (NTHOL)

8. Net Holding A.Ş. (NTHOL)

Turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren Net Holding hisseleri yüzde 9,30 artışla 39,48 TL'ye ulaştı.

9. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

9. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

Haftaya 46,00 TL seviyesinden başlayan Diriteks hisseleri, bugün %8,70 artarak 50,00 TL seviyesine ulaştı. Haftalık artış ise %9 seviyesinde. Tekstil sektöründe bu hafta hareketli geçti, yatırımcılarına iyi bir kazanç fırsatı sundu. 👗

10. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM)

10. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM)

Aydem Yenilenebilir Enerji hisseleri yüzde 8,32 artışla 27,24 TL'ye ulaştı. Yenilenebilir enerjiye olan ilgi artıyor, yatırımcılar geleceğe yatırım yapıyor.

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