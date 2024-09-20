Sanayi ve Enerji Hisseleri Borsada Öne Çıktı: 20 Eylül’de Yatırımcısına En Çok Kazandıran 10 Hisse
Sanayi ve Enerji Hisseleri Borsada Öne Çıktı: 20 Eylül’de Yatırımcısına En Çok Kazandıran 10 Hisse
Günün sonunda pek çok hisse yatırımcısına kazandırdı; bazı hisseler, haftanın başına göre ciddi yükselişler kaydetti. 20 Eylül itibarıyla borsada yüzleri güldüren hisseler hangileri oldu? Hangi sektörler öne çıktı?
İşte 20 Eylül'deki en çok kazandıran hisseler:
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1. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)
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2. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic. Paz. A.Ş. (ULAS)
3. Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)
4. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)
5. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)
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