Sanayi ve Enerji Hisseleri Borsada Öne Çıktı: 20 Eylül’de Yatırımcısına En Çok Kazandıran 10 Hisse

Günün sonunda pek çok hisse yatırımcısına kazandırdı; bazı hisseler, haftanın başına göre ciddi yükselişler kaydetti. 20 Eylül itibarıyla borsada yüzleri güldüren hisseler hangileri oldu? Hangi sektörler öne çıktı?

İşte 20 Eylül'deki en çok kazandıran hisseler: