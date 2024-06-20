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Sana Özel Bir Yaz Kombini Oluşturuyoruz!

etiket Sana Özel Bir Yaz Kombini Oluşturuyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 17:01

Yaz ayları geldi, gardırobuna yeni ve ferah bir soluk getirme zamanı geldi! Bu test, senin tarzını ve tercihlerini keşfederek sana özel bir yaz kombini oluşturmayı amaçlıyor. Renkler, desenler ve stil seçenekleri arasında yapacağın tercihlerle kendi benzersiz tarzını bulabilirsin.

Hazır mısın?

Öyleyse başlayalım!

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1. İlk olarak söyle bakalım; plajda vakit geçirirken tercih ettiğin aktivite hangisi?

2. Ha bir de cinsiyetini öğrenelim önden!

3. Bir yaz akşamında hangi etkinlik seni daha çok heyecanlandırır?

4. Tatilde yanında olmazsa olmaz aksesuar hangisi?

5. Hangi tonlar senlik peki?

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6. Yaz aylarında bir yere davet edildin diyelim; hangisini tercih edersin?

7. Yaz mevsiminde en sevdiğin ayakkabı hangisi peki?

8. Bir yaz pikniği için gerekli olan eşyalar arasında hangisi vazgeçilmezdir?

9. Yaz tatilin için bir destinasyon seçmek zorundasın, hangisi tercihin olurdu?

10. Son olarak söyle bakalım; bir yaz gününde yapmayı en çok istediğin şey hangisi olurdu?

Senin kombinin kesinlikle bu!

Senin kombinin kesinlikle bu!

Senin kombinin kesinlikle bu!

Senin kombinin kesinlikle bu!

Senin kombinin kesinlikle bu!

Senin kombinin kesinlikle bu!

Senin kombinin kesinlikle bu!

Senin kombinin kesinlikle bu!
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