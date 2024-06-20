Sana Özel Bir Yaz Kombini Oluşturuyoruz!
Sana Özel Bir Yaz Kombini Oluşturuyoruz!
Yaz ayları geldi, gardırobuna yeni ve ferah bir soluk getirme zamanı geldi! Bu test, senin tarzını ve tercihlerini keşfederek sana özel bir yaz kombini oluşturmayı amaçlıyor. Renkler, desenler ve stil seçenekleri arasında yapacağın tercihlerle kendi benzersiz tarzını bulabilirsin.
Hazır mısın?
Öyleyse başlayalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım; plajda vakit geçirirken tercih ettiğin aktivite hangisi?
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2. Ha bir de cinsiyetini öğrenelim önden!
3. Bir yaz akşamında hangi etkinlik seni daha çok heyecanlandırır?
4. Tatilde yanında olmazsa olmaz aksesuar hangisi?
5. Hangi tonlar senlik peki?
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