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Sana Özel Bir Güzellik Sırrı Veriyoruz!

etiket Sana Özel Bir Güzellik Sırrı Veriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 17:04

Güzelliğine güzellik katmak için farklı bir ipucu arıyorsan doğru yerdesin! Sana yönelteceğimiz soruları cevapla, biz de sana bir güzellik sırrı verelim! 🤫

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1. Herhangi bir cilt bakım rutinin var mı?

2. Vazgeçilmez ürünün bunlardan hangisi?

3. Uzmanlar güneş kreminin önemini her fırsatta vurgularlar. Peki sen güneş kremini ne sıklıkta kullanıyorsun?

3. Uzmanlar güneş kreminin önemini her fırsatta vurgularlar. Peki sen güneş kremini ne sıklıkta kullanıyorsun?

4. Güneş kremini sürmeyi ihmal etmeyeceğini umuyor ve sonraki soruya geçiyoruz. Sabah uyandığında cildin nasıl gözüküyor?

5. Herhangi bir cilt problemin var mı diye sorsak?

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6. Şimdi günün sonunda bazılarımızın sevdiği bazılarımızın da yaparken çok sıkıldığı şeyi soracağız: Makyajını silerken hangi ürünü kullanıyorsun?

7. Sana bir güzellik sırrı vereceğiz ama senin de bu konuda fikrini merak ettik: Sence sağlıklı bir cilt için bunlardan hangisi çok önemli?

8. Son soruya geldik! Hiç cildine peeling yaptın mı?

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İpek yastık kılıfı kullanabilirsin!

İpek yastık kılıfı kullanabilirsin!

Sık sık kullandığımız pamuklu yastık kılıfları, her ne kadar yumuşak oldukları için iyi bir uyku çekmemizi sağlasalar da cildimize zarar verebiliyorlar. Saçımızın ve cildimizin pamuklu yastık kılıfı ile yaşadığı sürtünmeden dolayı cildimiz tahriş olabilir ve sabahları pek de sağlıklı gözükmeyen bir cilt ile uyanabiliriz. Bunun yerine sürtünmeyi azaltan ve saçlarınla cildine iyi gelebilecek ipek yastık kılıfı kullanman senin için daha doğru olacak!

Sabunu hayatından çıkarıp doğal içerikli bakım ürünleri kullanabilirsin!

Sabun kullanmak her ne kadar ekonomik gibi görünse de aslında cilde verdiği zarar epey fazla. Cilt kuruluğundan tutun da cildin tahriş olması ve cildin nem oranının bozulması durumlarını en çok sabun kullanmak tetikler. Bunun yerine pek çok cilt tipine uyan ve doğal bileşenlere sahip cilt ürünleri kullanabilirsin.

Su bazlı nemlendirici kullanabilirsin!

Cilt tipin ne olursa olsun kullandığın nemlendiriciyi su bazlı bir nemlendirici ile değiştirebilirsin. Bazı nemlendiriciler her ne kadar cilde yararlı olsa da ciltte bıraktığı yağlı hissiyat, bizi gün içinde rahatsız edebilir. Ama su bazlı nemlendiriciler dokusu ve yapısı itibarıyla kolay emilebilen ve gün içinde birden fazla kez kullanılabilen ürünlerden biri. Bu yüzden su bazlı bir nemlendiriciyi cilt bakım rutinine eklemek senin için daha iyi olacaktır.

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