Sana Özel Bir Güzellik Sırrı Veriyoruz!

Cilt tipin ne olursa olsun kullandığın nemlendiriciyi su bazlı bir nemlendirici ile değiştirebilirsin. Bazı nemlendiriciler her ne kadar cilde yararlı olsa da ciltte bıraktığı yağlı hissiyat, bizi gün içinde rahatsız edebilir. Ama su bazlı nemlendiriciler dokusu ve yapısı itibarıyla kolay emilebilen ve gün içinde birden fazla kez kullanılabilen ürünlerden biri. Bu yüzden su bazlı bir nemlendiriciyi cilt bakım rutinine eklemek senin için daha iyi olacaktır.