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Şampiyonlar Ligi'nin Logosundaki Yıldızların Neyi İfade Ettiğini Biliyor musunuz?

Şampiyonlar Ligi'nin Logosundaki Yıldızların Neyi İfade Ettiğini Biliyor musunuz?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.12.2024 - 14:40

Avrupa kulüplerinin mücadele ettiği en prestijli ve en heyecanlı futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, şüphesiz spor dünyasının en çok takip ettiği etkinliklerden biri. 1955 yılında 'Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası' adıyla başlayan dev organizasyon 1992 yılında bugünkü adını aldı. Peki, büyük ilgi gören ligin logosunda yer alan sekiz yıldız ne anlama geliyor?

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa futbolunun zirvesini temsil eden ve her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayan bir organizasyon.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa futbolunun zirvesini temsil eden ve her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayan bir organizasyon.

1955'te "Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası" adıyla başlayan bu dev mücadele, zaman içinde hem format hem de prestij açısından büyük bir evrim geçirdi.

1955'te "Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası" adıyla başlayan bu dev mücadele, zaman içinde hem format hem de prestij açısından büyük bir evrim geçirdi.

Ancak bu prestijin simgesi olan logo, sadece bir tasarım unsuru değil, aynı zamanda turnuvanın tarihine ve köklerine dair derin bir anlam taşıyor.

Ancak bu prestijin simgesi olan logo, sadece bir tasarım unsuru değil, aynı zamanda turnuvanın tarihine ve köklerine dair derin bir anlam taşıyor.

Güncel logo, isim değişikliğinin yaşandığı yıl, 1992'de Phil Clements tarafından tasarlandı ve kullanılmaya başlandı.

Güncel logo, isim değişikliğinin yaşandığı yıl, 1992'de Phil Clements tarafından tasarlandı ve kullanılmaya başlandı.

Clements, 2014 yılında yapmış olduğu açıklamada logonun neden sekiz yıldızdan oluştuğunu şu sözlerle anlattı:

Clements, 2014 yılında yapmış olduğu açıklamada logonun neden sekiz yıldızdan oluştuğunu şu sözlerle anlattı:
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"Sekiz takımın mücadele edeceği bir lig sistemi planlanıyordu. Ben de logoya sekiz yıldız eklemeyi düşündüm. Hatta bir yıldızı sığdırmakta zorlandım."

"Sekiz takımın mücadele edeceği bir lig sistemi planlanıyordu. Ben de logoya sekiz yıldız eklemeyi düşündüm. Hatta bir yıldızı sığdırmakta zorlandım."

Clements'in bahsettiği sekiz takım; Marsilya (Fransa), Rangers (İskoçya), Club Brugge (Belçika), CSKA Moskova (Rusya), Milan (İtalya), Göteborg (İsveç), Porto (Portekiz) ve PSV (Hollanda)

Clements'in bahsettiği sekiz takım; Marsilya (Fransa), Rangers (İskoçya), Club Brugge (Belçika), CSKA Moskova (Rusya), Milan (İtalya), Göteborg (İsveç), Porto (Portekiz) ve PSV (Hollanda)

Yani Şampiyonlar Ligi logosundaki yıldızlar, Avrupa'nın 8 büyük futbol ülkesini temsil ettiği belirtiliyor.

Yani Şampiyonlar Ligi logosundaki yıldızlar, Avrupa'nın 8 büyük futbol ülkesini temsil ettiği belirtiliyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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