Şampiyonlar Ligi'nin Logosundaki Yıldızların Neyi İfade Ettiğini Biliyor musunuz?

Avrupa kulüplerinin mücadele ettiği en prestijli ve en heyecanlı futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, şüphesiz spor dünyasının en çok takip ettiği etkinliklerden biri. 1955 yılında 'Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası' adıyla başlayan dev organizasyon 1992 yılında bugünkü adını aldı. Peki, büyük ilgi gören ligin logosunda yer alan sekiz yıldız ne anlama geliyor?