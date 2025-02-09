Salçasız Nardan Nevresim Değiştirmek İçin Mental Hazırlık Yapana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Salçasız Nardan Nevresim Değiştirmek İçin Mental Hazırlık Yapana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine bir haftayı geride bıraktık. Buz gibi günlerde içimizi yine mizahla ısıtmaya çalıştık. X mizahşörleri yine her gündemi kendi mizahlarına alet etmeyi başardı. Bakalım bugün kimler yazıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 💃
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Başlayalım 🙌
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Yağsa bir dert yağmasa başka dert.
Gerçek kraliçeyle tanışın 👑 💅
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Her şey bir anda oluveriyor çünkü.
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Duymadı mı acaba diye bir kere daha denemek var bir de...
Twitter Egeli demek ki.
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Özellikle 'bazı' misafirler.
👇
Bizim zamanımızda tablet de yoktu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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