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Salçasız Nardan Nevresim Değiştirmek İçin Mental Hazırlık Yapana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Salçasız Nardan Nevresim Değiştirmek İçin Mental Hazırlık Yapana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2025 - 18:27 Son Güncelleme: 09.02.2025 - 18:32

Yine bir haftayı geride bıraktık. Buz gibi günlerde içimizi yine mizahla ısıtmaya çalıştık. X mizahşörleri yine her gündemi kendi mizahlarına alet etmeyi başardı. Bakalım bugün kimler yazıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş. 

Keyifli okumalar 💃

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Başlayalım 🙌

Başlayalım 🙌
twitter.com

Yağsa bir dert yağmasa başka dert.

Yağsa bir dert yağmasa başka dert.
twitter.com

Gerçek kraliçeyle tanışın 👑 💅

Gerçek kraliçeyle tanışın 👑 💅
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Her şey bir anda oluveriyor çünkü.

Her şey bir anda oluveriyor çünkü.
twitter.com
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Hissedildi...

👇

👇
twitter.com

Duymadı mı acaba diye bir kere daha denemek var bir de...

Duymadı mı acaba diye bir kere daha denemek var bir de...
twitter.com

Twitter Egeli demek ki.

Twitter Egeli demek ki.
twitter.com

Ya da aynı şeyi tekrar yaptığı ilk an...

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Özellikle 'bazı' misafirler.

Özellikle 'bazı' misafirler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bizim zamanımızda tablet de yoktu.

Bizim zamanımızda tablet de yoktu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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