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Sahurda Tok Tutan, İftarda Hafif Hissettiren 12 Besleyici Ramazan Tarifi

etiket Sahurda Tok Tutan, İftarda Hafif Hissettiren 12 Besleyici Ramazan Tarifi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 20:31

Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kalmışken yavaş yavaş yemek menüleri konusunda da dertlenmeye başladığınıza eminiz! Bütün günün açlığından sonra hafif ve sağlıklı şeyler yemek isteyenler için harika önerilerle geldik!

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1. Fırınlanmış Peynir ve Jambonlu Patates Dolması

1. Fırınlanmış Peynir ve Jambonlu Patates Dolması

Hazırlanma Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 60 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 patates, büyük boy

  • 200 gram pismis füme jambon

  • 120 gram Çedar peyniri

  • 1 çay kasigi dereotu

  • ½ çay kasigì tuz

  • 2 tutam karabiber

  • ½ çay kasigi kirmizi biber salçasi

  • 4 yemek kasigi mayonez

Yapılışı:

1. Patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 180 derecede 50 dakika pişirmeye bırakın.

2. Patatesler hazır olur olmaz eldiven kullanarak patatesleri dikkatlice Philips Çift Hazneli Airfryer'da çıkarın ve uzunlamasına ikiye bölün. Bir çay kaşığı kullanarak patateslerin üzerinde çukurlar açın. İçinden çıkardığınız patatesleri ezin ve iç harca katıp karıştırın. İçi oyulmuş patateslerin içine iç harcını koyun. 

3.İç dolgusu için jambonu doğrayın, peyniri rendeleyin, dereotunu kıyın. Hazırlanan malzemeleri bir kaseye koyun tuz, acı biber sosu ve mayonez ekleyin. 

4.Doldurduğunuz patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da tekrar 180 derece, 10 dakikada pişirin.  Fırınlanmış peynir ve jambon dolgulu patates dolmalarını afiyetle servis edin!

2. Ballı ve Narlı Somon Lokmaları - Yufka Mantısı

2. Ballı ve Narlı Somon Lokmaları - Yufka Mantısı

Hazırlanma Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 40 dk

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 400 gr somon fileto 

  • 3 yemek kaşığı bal 

  • 3 yemek kaşığı nar suyu

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı nar

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı acı biber

Yapılışı:

1. Somon filetosunun derisini ve kemiklerini temizleyip filetoyu 3 cm'lik parçalara ayırın. Bal, nar suyu, soya sosu ve doğranmış sarımsağı bir kapta çırpıp tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Küp somonlarını marine sosa eşit şekilde bulayın. Üzerini örtün ve en az 20 dakika buzdolabında bekletin.

2. Küp somonları tek bir katman halinde sepete dizin. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 10 dakika 160 derece şeklinde pişirin. Afiyet olsun!

Yufka Mantısı

Hazırlanma Süresi: 40 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk göğüs eti

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Yarım yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • 1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

  • Sarımsaklı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

1.Tavuklu yufka mantısı iç harcı için tavuk göğsünü rondodan geçirelim. Ardından karıştırma kabına alın. Üzerine rendelenmiş soğan, pul biber, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyerek güzelce yoğurun.

2.Yufkamızı ortadan iki keselim ve parçanın birini tezgaha serin. Geniş kısmına iç harcından yerleştirelim ve kenar kısımlarını hafifçe içe katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Ruloyu yaklaşık 2 parmak genişliğinde keselim. Tüm yufkalar için aynı işlemleri uygulayın.

3.  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinin tabanını sıvı yağ ile yağlayın ve şekillendirdiğiniz mantıları sırayla yerleştirin. Üzerlerine çok az fırça ile sıvı yağ sürelim ve 180 °C’de 15 dakika pişirin..

4.Pişen yufkaların üzerine hazırladığımız salçalı sosu gezdirin. Mantılarımızı 180 °C’de 5 dakika daha pişirin. Üzeri için sarımsak ve yoğurdu çırpalım. Uygun bir tavada da, tereyağında toz kırmızı biberi kızdırın.

Maydanozla da süsledikten sonra tavuklu yufka mantılarımız servise hazır. Afiyet olsun!

3. Kıymalı Kabak Dolması

3. Kıymalı Kabak Dolması

Hem yemesi, hem yapması zevkli olan bu kabak dolması tarifi ile sağlıklı ve hafif bir yemek yiyebilirsiniz!

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 dolmalık yuvarlak kabak

  • 2 arpacık soğanı

  • 1 diş sarımsak

  • 200 gram sığır kıyması

  • 1 orta boy yumurta

  • 2 tutam deniz tozu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş keklik otu

  • 2.5 yemek kaşığı galeta unu

  • 400 gram bebek patates

  • 200 gram kırmızı çeri domates

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 şube taze fesleğen

  • 2 defne yaprağı

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber 

Yapılışı:

1. Yuvarlak kabakların üst kesimini kesip içlerini oyun.

2. Sarımsak ve arpacık soğanı incecik doğrayın. Kıymayı, yumurtayı, kuru kekik, tuz, galeta unu ve diğer tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın.

3. Kabağın içini bu karışımla doldurun.

4. Kabak dolmalarnı  Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Patatesleri de kabakların etrafına dizin ve 23 dakika, 180° olacak şekilde cihazınızı çalıştırın. 

5. Bu arada domatesli chutney sosunu hazırlayın. Çeri domatesleri ikiye bölün. Sos tavasında kısık ateşte domatesleri balzamik sirke, zeytinyağı, fesleğen ve defne yaprağı ile ısıtın. Yaklaşık 10 dakika ısıtın sadece ılık olması bu tarif için yeterli olacaktır.

6. Kabak dolmasının üzerine sosunuzu dökün. Patatesleri de dolmanın yanında servis etmeyi unutmayın.

4. Fırın Makarna

4. Fırın Makarna

Yağsız olması sebebiyle çok hafif olan bu tarifle makarna severler aşk yaşayacak!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 27 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 800 mililitre süt

  • 2 çay kaşığı toz sarımsak

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam pul biber

  • 200 gram dirsek makarna

  • 0.5 muskat (küçük hindistan cevizi) rendesi

  • 150 gram rende kaşar

  • 20 gram kuru et

  • 1 tutam taze biberiye

Yapılışı:

1. Ateşe dayanıklı emaye ya da cam büyük boy kaseye 2.5 su bardağı dirsek makarnayı ekleyin. 

2. Üzerine 3 + 1/3 su bardağı süt, 2 çay kaşığı toz sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve çeyrek muskatın rendesini ekleyip karıştırın.

3.  Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200 derece 22 dakika pişirin. Pişirmenin yarısında makarnaların birbirine yapışmaması için açıp bir kere karıştırın. 

4. Ardından doğranmış kuru eti ve 3 avuç rende kaşarın yaklaşık 1 avucunu içine, 2 avucunu ise makarnanın üzerine yayın.

5. Son olarak da biraz biberiye yaprakları ve pul biber ekleyip 5 dakika daha pişirince muhteşem makarnanız hazır olacak!

5. Mercimekli Havuçlu Nugget

5. Mercimekli Havuçlu Nugget

Besin açısından oldukça zengin olan hem çıtır hem gevrek olan bu sağlıklı nugget tarifi için hemen harekete geçin!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 320 gram mercimek

  • 120 gram havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.5 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

1. Mercimekler süzün ve havuçları ince ince rendeleyin. Rendelenmiş havucun suyunu güzelce sıkın ki yemeği sulandırmasın. Sarımsağın da kabuğunu soyun ve ince ince doğrayın. 

2. Orta boy bir kaseye bir mercimek, havuç, sarımsak, salça, taze kekik, tuz, kırmızı biber tozu, taze çekilmiş karabiber ve unu koyun. Hepsini iyice karıştırın.

3. Karışımdan bir yemek kaşığı alıp elinizle nugget şekli verin. Karışımınız eğer ıslaksa biraz un ekleyebilirsiniz.

4. Nugget'lara biraz yağ püskürtün ve  Philips Çift Hazneli Airfryer cihazının haznesine yerleştirin. Belirtilen derecede pişirin.

Damak tadınıza en uygun sosla birlikte servis ediniz. Elleriniz dert görmesin! 😏

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6. Balık Biftek

6. Balık Biftek

Hazırlanma Süresi: 7 dk

Pişirme Süresi: 7 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 300 gr mezgit fileto

  • Yarım limon

  • 20 gram Parmesan peyniri

  • 20 gram çam fıstığı

  • 20 gram galeta unu

  • 5 gram taze biberiye

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tane deniz tuzu

  • 1 tutam öğütülmüş karabiber

Yapılışı:

1. Limonun yarısının kabuğunu rendeleyin ve biberiyeyi ince bir şekilde kıyın. Çam fıstıklarını da çatalla ezin.

2. Parmesan peynirini rendeleyin ve bir kasede ezilmiş çam fıstığı, limon kabuğu rendesi, ekmek kırıntısı, biberiye, taze çekilmiş karabiber ve deniz tuzu ile güzelce karıştırın.

3. Balığı kişi sayısına göre porsiyonlara bölün ve limon suyunu balığın üzerine sıkın. Bu aşamada balıklara zeytinyağı da ekleyin ve ekmek karışımına bulayın.

4. Balığı  Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve cihazını belirtilen dereceye getirin. Balıklarınızı sevdiğiniz çıtırlığa göre süresini ayarlayabilirsiniz. 

Servis ederken limon dilimi eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun!

7. Kabak Graten ve Kumpir

7. Kabak Graten ve Kumpir

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 1 saat 20 dk

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 900 gram kabak

  • 80 gram parmesan, rendelenmiş

  • 80 gram galeta unu

  • ½ çay kaşığı sarımsak tozu

  • 250 mililitre yoğun krema

  • 125 gram mozzarella

Yapılışı:

1.Mandolin veya mutfak robotu kullanarak kabağı ince ince dilimleyin. Tuzla lezzetlendirin ve fazla suyun süzülmesi için 10 dakika bekleyin!

2. Kabak dilimlerini kurulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. Lezzetlendirmek için rendelenmiş parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu ve karabiber ekleyip güzelce karıştırın. Ardından yoğun kremayı da dökün. 

3. 50 dakika 150 derecede pişirin. Airfryer'dan çıktıktan sonra üzerine mozzarella peyniri serpin ve afiyetle yiyin!

Kumpir

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 adet orta boy patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay bardağı konserve mısır

  • 1 su bardağı garnitür

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin

  • Yarım çay bardağı kornişon turşu (halka halka doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1.Kumpir için öncelikle patateslerin kabuğunu soyalım ve tencereye alıp üzerine su ekleyerek haşlanmaya bırakın. Haşlanan patateslerin suyunu süzerek uygun bir karıştırma kabına alın.

2.Üzerine tereyağı ve tuz ekleyerek patatesleri ezin. Ardından kaşar peynirini ilave edin ve güzelce karıştırn.

3. Hazırladığımız patates püresini Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve tabanına yayın.

4.Üzerine garnitür, doğranmış kornişon turşu, zeytin dilimleri, konserve mısır ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirerek 180 °C’de 12 dakika pişirelim.

Sürenin sonunda kumpirimiz servise hazır. Afiyet olsun!

8. İçli Köfte

8. İçli Köfte

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 150 gr ince bulgur 

  • 400 ml sebze bulyon

  • 220 gr patlıcan

  • 1 kırmızı acı biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 2 çay kaşığı düz yapraklı maydanoz

  • 0.5 çay kaşığı kimyon

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Bulgurla sebze bulyonu küçük bir tencereye alıp kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve üzerini kapatıp 10 dakika daha bekletin.

2. Bu arada sebzeleri hazırlayın. Patlıcanı yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Soğanla sarımsak dişlerini soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Sonra da hepsini  Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve üzerine yağ gezdirin.  14 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Hazır olduğunda kavrulmuş sebzeleri blender haznesine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar veya 1 dakika yüksek devirde karıştırın. 

4. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın. Bir kabın içine patlıcan püresi, ıslatılmış bulgur, salça, kimyoni tuz, karabiber ve maydanozu ekleyin ve homojen bir karışım haline gelene kadar yoğurun. Karışımı 12 eşit parçaya ayırın ve her parçaya oval şekli verin. 

5. İçli köfteleri  Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin ve 18 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!

9. Baharatlı Tavuk Budu Sandviç

9. Baharatlı Tavuk Budu Sandviç

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr tavuk budu fileto

  • 4 çay kaşığı hardal

  • 1 çay kaşığı biber tanesi

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon tohumu

  • 1 çay kaşığı kişniş tohumu

  • 1 çay kaşığı rezene tohumu

  • 100 gr kırmızı lahana

  • 100 gr beyaz lahana

  • 50 gr havuç

  • 30 gr kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • Yarım çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 20 gr mini ıspanak

  • 4 tam tahıl ekmeği

Yapılışı:

1. Tavuk budu filetolarını hardalla iyice kaplayın. Karabiber, kaba tuz, kimyon, kişniş ve rezene tohumlarını birlikte öğütün. Baharat karışımını filetoların bir tarafına cömertçe serpin yapışması için bastırın. 

2. Tavuk butlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve yerleştirin. 15 dakika pişirin. 

3. Bu sırada geri kalanı hazırlayın. Lahanaların hasarlı dış yapraklarını ayırın. Her kırmızı hem de beyaz lahanayı yıkayıp doğrayın. Havuç ve kereviz sapını yıkayıp rendeleyin. Her şeyi bir kaseye alın ve süzme yoğurt, limon kabuğu rendesi, tuz ve öğütülmüş biber, ekleyin. 

4.Mini ıspanak yapraklarını yıkayın. Tavuk piştikten sonra sandviçi hazırlayın; iki ekmek arasına minik ıspanak yapraklarını, eti ve lahana salatasını koyup servis edebilirsiniz.

10. Sebzeli Fajita

10. Sebzeli Fajita

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 2 kirmizi dolma biber

  • 1 sari dolmalık biber

  • 2 kabak

  • 1 kirmizi soğan

  • 300 gram sitake mantarı

  • 2 yemek kaŞIğı limon suyu, taze sıkılmış

  • 50 mililitre zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı tuz

  • ½ çay kaşığı karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

Yapılışı:

1.Dolmalık biberleri, kabakları ve soğanları kalın şeritler halinde doğrayın. Daha sonra mantarları kesin. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve limon suyu, yağ ve baharatlarla tatlandırın. 

2.Hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve belirtilen sıcaklıkta 20 dakikada pişirin. Pişmiş sebzeleri tortilla ekmeğine sarın ve afiyetle yiyin!

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