Sahurda Tok Tutan, İftarda Hafif Hissettiren 12 Besleyici Ramazan Tarifi
Sahurda Tok Tutan, İftarda Hafif Hissettiren 12 Besleyici Ramazan Tarifi
Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kalmışken yavaş yavaş yemek menüleri konusunda da dertlenmeye başladığınıza eminiz! Bütün günün açlığından sonra hafif ve sağlıklı şeyler yemek isteyenler için harika önerilerle geldik!
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1. Fırınlanmış Peynir ve Jambonlu Patates Dolması
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2. Ballı ve Narlı Somon Lokmaları - Yufka Mantısı
3. Kıymalı Kabak Dolması
4. Fırın Makarna
5. Mercimekli Havuçlu Nugget
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6. Balık Biftek
7. Kabak Graten ve Kumpir
8. İçli Köfte
9. Baharatlı Tavuk Budu Sandviç
10. Sebzeli Fajita
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