Sahurda Tok Tutan, İftarda Hafif Hissettiren 12 Besleyici Ramazan Tarifi

Hazırlanma Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 40 dk

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

400 gr somon fileto

3 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı nar suyu

1 yemek kaşığı soya sosu

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar

1 tatlı kaşığı kırmızı acı biber

Yapılışı:

1. Somon filetosunun derisini ve kemiklerini temizleyip filetoyu 3 cm'lik parçalara ayırın. Bal, nar suyu, soya sosu ve doğranmış sarımsağı bir kapta çırpıp tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Küp somonlarını marine sosa eşit şekilde bulayın. Üzerini örtün ve en az 20 dakika buzdolabında bekletin.

2. Küp somonları tek bir katman halinde sepete dizin. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 10 dakika 160 derece şeklinde pişirin. Afiyet olsun!

Yufka Mantısı

Hazırlanma Süresi: 40 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

500 gr tavuk göğüs eti

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Sarımsaklı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

1.Tavuklu yufka mantısı iç harcı için tavuk göğsünü rondodan geçirelim. Ardından karıştırma kabına alın. Üzerine rendelenmiş soğan, pul biber, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyerek güzelce yoğurun.

2.Yufkamızı ortadan iki keselim ve parçanın birini tezgaha serin. Geniş kısmına iç harcından yerleştirelim ve kenar kısımlarını hafifçe içe katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Ruloyu yaklaşık 2 parmak genişliğinde keselim. Tüm yufkalar için aynı işlemleri uygulayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinin tabanını sıvı yağ ile yağlayın ve şekillendirdiğiniz mantıları sırayla yerleştirin. Üzerlerine çok az fırça ile sıvı yağ sürelim ve 180 °C’de 15 dakika pişirin..

4.Pişen yufkaların üzerine hazırladığımız salçalı sosu gezdirin. Mantılarımızı 180 °C’de 5 dakika daha pişirin. Üzeri için sarımsak ve yoğurdu çırpalım. Uygun bir tavada da, tereyağında toz kırmızı biberi kızdırın.

Maydanozla da süsledikten sonra tavuklu yufka mantılarımız servise hazır. Afiyet olsun!