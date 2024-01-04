Sahibinden.com Alan Adı ve Erişim Krizi

Aslında bu konuda net bir şey söylemek henüz mümkün değil, ancak domain'i sorguladığımızda karşılaştığımız şey ise domain yani bu alan adının askıda olduğu. Bu bağlamda alan adının bir başkası tarafından satın alınmadığı da açıkca görülüyor. Ancak neden askıda olduğu konusunda belirsizlik söz konusu.

Sahibinden.com gibi büyük bir markanın alan adı yenileme konusunda geç kaldığını söylemek akıl tutulması olsa da buna benzer askıya alma işlemleri güvenlik yada farklı yazılımsal hatalar nedeni ile oluşabiliyor. Konu ile ilgili en kısa zamanda detaylı ve Teknik bir açıklama yapılacağını umuyor ve bu krizin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Sahibinden.com gibi ülkemizin değerli ve yüz akı projesinin böylesine bir kriz yaşaması dijital dünyada marka ve alan adı yönetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Bir çok firma ve şahsın kendi dijital marka ve alan adlarını korumaları gerektiğini anladığını umuyorum. Bu anlamda sosyal medya hesaplarımız dahil tüm dijital ürünlerimizi sıkı sıkıya korumamız gerekiyor. Gelecek büyük nimet ve çözümlerle geliyor evet ancak küçük hatalar ve ihmaller büyük krizleri de beraberinde getirebiliyor.

Geçmiş olsun sarı sitemiz.

Tasarımla kalın.

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