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Sahibinden.com Alan Adı ve Erişim Krizi

etiket Sahibinden.com Alan Adı ve Erişim Krizi

Emrah Kozan
Emrah Kozan - yazio
04.01.2024 - 18:52

Ülkemizin en önemli web platformlarından Sahibinden.com'a gece yarısından beri ulaşılamıyor ve bu erişim krizi giderek büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

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Ülkemizin önde gelen ilan sitesi ve internet girişimciliğinde mihenk taşı olan sahibinden.com’a 3 Ocak gecesinden itibaren, siteye ve tüm ilgili hizmetlere ulaşılamıyor.

Ülkemizin önde gelen ilan sitesi ve internet girişimciliğinde mihenk taşı olan sahibinden.com’a 3 Ocak gecesinden itibaren, siteye ve tüm ilgili hizmetlere ulaşılamıyor.

İlk başta geçici bir problem olarak görülen ve alt yapı çalışmaları olarak algılanan problem zaman içerisinde farklı haberler ile alan adı üzerinde oluşan bir problem olarak gün yüzüne çıktı.

Ancak yapılan farklı haberler ve söylentiler nedeniyle alan adının başka bir firma tarafından satın aldığına kadar iddialar yayıldı.

Ancak yapılan farklı haberler ve söylentiler nedeniyle alan adının başka bir firma tarafından satın aldığına kadar iddialar yayıldı.

Konu ile ilgili firma iki farklı açıklama yaptı. İlk olarak problemi ve problemin çözümü için çalışıldığını ileten firma ardından yayılan spekülatif haberlerden endişe duyarak ikinci bir açıklama daha yaptı.

Bu kapsamda iddialar, Sahibinden.com domain'inin süresinin dolduğu, bu domain'i başka birinin satın aldığı ve bu nedenle Sahibinden.com'a erişimin sağlanamadığı yönünde seyrediyor.

Bu kapsamda iddialar, Sahibinden.com domain'inin süresinin dolduğu, bu domain'i başka birinin satın aldığı ve bu nedenle Sahibinden.com'a erişimin sağlanamadığı yönünde seyrediyor.

Aslında bu konuda net bir şey söylemek henüz mümkün değil, ancak domain'i sorguladığımızda karşılaştığımız şey ise domain yani bu alan adının askıda olduğu. Bu bağlamda alan adının bir başkası tarafından satın alınmadığı da açıkca görülüyor. Ancak neden askıda olduğu konusunda belirsizlik söz konusu.

Sahibinden.com gibi büyük bir markanın alan adı yenileme konusunda geç kaldığını söylemek akıl tutulması olsa da buna benzer askıya alma işlemleri güvenlik yada farklı yazılımsal hatalar nedeni ile oluşabiliyor. Konu ile ilgili en kısa zamanda detaylı ve Teknik bir açıklama yapılacağını umuyor ve bu krizin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Sahibinden.com gibi ülkemizin değerli ve yüz akı projesinin böylesine bir kriz yaşaması dijital dünyada marka ve alan adı yönetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Bir çok firma ve şahsın kendi dijital marka ve alan adlarını korumaları gerektiğini anladığını umuyorum. Bu anlamda sosyal medya hesaplarımız dahil tüm dijital ürünlerimizi sıkı sıkıya korumamız gerekiyor. Gelecek büyük nimet ve çözümlerle geliyor evet ancak küçük hatalar ve ihmaller büyük krizleri de beraberinde getirebiliyor.

Geçmiş olsun sarı sitemiz. 

Tasarımla kalın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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