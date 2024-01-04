Sahibinden.com Alan Adı ve Erişim Krizi
Sahibinden.com Alan Adı ve Erişim Krizi
Ülkemizin en önemli web platformlarından Sahibinden.com'a gece yarısından beri ulaşılamıyor ve bu erişim krizi giderek büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
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Ülkemizin önde gelen ilan sitesi ve internet girişimciliğinde mihenk taşı olan sahibinden.com’a 3 Ocak gecesinden itibaren, siteye ve tüm ilgili hizmetlere ulaşılamıyor.
Ancak yapılan farklı haberler ve söylentiler nedeniyle alan adının başka bir firma tarafından satın aldığına kadar iddialar yayıldı.
Bu kapsamda iddialar, Sahibinden.com domain'inin süresinin dolduğu, bu domain'i başka birinin satın aldığı ve bu nedenle Sahibinden.com'a erişimin sağlanamadığı yönünde seyrediyor.
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