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Sahada Spor, Fabrikada Sanayi! 3 Ocak’ta Borsada Kimler Kazandı?

etiket Sahada Spor, Fabrikada Sanayi! 3 Ocak’ta Borsada Kimler Kazandı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 18:34

Yeni yılın üçüncü gününde borsa yine hareketli! Cuma günü yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler arasında spor, sanayi ve bankacılık sektörlerinden yıldızlar var. İşte 3 Ocak 2025’in kazandıranları! 👇

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1. Trabzonspor (TSPOR)

1. Trabzonspor (TSPOR)

📈 Fiyat: 1,21 TL

🧗 Değişim: %10,00

Karadeniz Fırtınası durdurulamıyor! Sadece sahada değil, borsada da gol üstüne gol atıyor. ⚽💸

2. Ege Gübre (EGGUB)

2. Ege Gübre (EGGUB)

📈 Fiyat: 68,50 TL

🧗 Değişim: %9,95

Tarım sektörünün gözdesi Ege Gübre, kazanç rüzgarını arkasına aldı. Gübreyle değil, getiriyle büyüyen bir yıldız! 🌾💰

3. Hedef Holding (HEDEF)

3. Hedef Holding (HEDEF)

📈 Fiyat: 3,93 TL

🧗 Değişim: %9,78

Bugün borsa hedefini tam 12’den vurdu! Hedef Holding, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 🎯

4. QNB Bank (QNBTR)

4. QNB Bank (QNBTR)

📈 Fiyat: 290,50 TL

🧗 Değişim: %9,42

Bankacılık sektöründen dev bir yükseliş! QNB Bank, güven veren performansıyla bugün zirveye oynadı. 💳📊

5. Doğan Burda (DOBUR)

5. Doğan Burda (DOBUR)

📈 Fiyat: 188,70 TL

🧗 Değişim: %8,64

Medya dünyasının dev ismi Doğan Burda, borsada da manşetlerde!

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6. Hektaş (HEKTS)

6. Hektaş (HEKTS)

📈 Fiyat: 4,23 TL

🧗 Değişim: %8,18

Tarım ve hayvancılık sektöründe öncü olan Hektaş, bugün yatırımcılarını sevindirdi. Doğadan kazanca bir adım daha! 🌿

7. Beşiktaş (BJKAS)

7. Beşiktaş (BJKAS)

📈 Fiyat: 5,55 TL

🧗 Değişim: %7,35

Kara Kartal uçmaya devam ediyor! Sahadaki başarılarını borsa tablolarında da gösteriyor. 🦅⚽

8. Durukan Şekerleme (DURKN)

8. Durukan Şekerleme (DURKN)

📈 Fiyat: 17,23 TL

🧗 Değişim: %7,09

Borsa bugün tatlandı! Durukan Şekerleme, kazanç listesine adını yazdırdı. 🍬💰

9. QNB Finansal Kiralama (QNBFK)

9. QNB Finansal Kiralama (QNBFK)

📈 Fiyat: 45,94 TL

🧗 Değişim: %6,24

Finans sektöründen bir yıldız daha! QNB Finansal Kiralama, bugün yatırımcılarını mutlu etti. 💼📈

10. Gimat Mağazacılık (GMTAS)

10. Gimat Mağazacılık (GMTAS)

📈 Fiyat: 11,57 TL

🧗 Değişim: %5,86

Perakende sektörünün dikkat çeken ismi Gimat Mağazacılık, kazandıranlar arasında yerini aldı. 🛒

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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