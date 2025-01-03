Sahada Spor, Fabrikada Sanayi! 3 Ocak’ta Borsada Kimler Kazandı?
Sahada Spor, Fabrikada Sanayi! 3 Ocak’ta Borsada Kimler Kazandı?
Yeni yılın üçüncü gününde borsa yine hareketli! Cuma günü yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler arasında spor, sanayi ve bankacılık sektörlerinden yıldızlar var. İşte 3 Ocak 2025’in kazandıranları! 👇
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1. Trabzonspor (TSPOR)
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2. Ege Gübre (EGGUB)
3. Hedef Holding (HEDEF)
4. QNB Bank (QNBTR)
5. Doğan Burda (DOBUR)
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6. Hektaş (HEKTS)
7. Beşiktaş (BJKAS)
8. Durukan Şekerleme (DURKN)
9. QNB Finansal Kiralama (QNBFK)
10. Gimat Mağazacılık (GMTAS)
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