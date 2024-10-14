Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sadece Söz Yetmez: Aşkı İnşa Etmek için Yapılması Gereken 10 Eylem

etiket Sadece Söz Yetmez: Aşkı İnşa Etmek için Yapılması Gereken 10 Eylem

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 23:46

Birbirine karşı yoğun duygu hisseden insanların bunları belli etmesi gerekir. Duyguların somutlaştırılması sayesinde ilişki daha sağlam hale gelir ve güven sağlanır. Sağlıklı ve huzur dolu bir ilişki için 'seni seviyorum' sözünün eylemler ile gösterilmesi çok önemli. Gelin hep beraber aşkın ve sevginin eylemlerle nasıl inşa edilebileceğine bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Birbirinizi dinleyin.

Dinlemek her türlü ilişki için önemlidir. Karşınızdaki kişinin nasıl biri olduğunu anlayabilmeniz ve dertlerine derman olabilmeniz için dinlemelisiniz. Hele ki karşınızda aşık olduğunuz insan var ise onu pür dikkat dinlemelisiniz. Ona iyi gidebilmenizin yolu onu anlayabilmenizdir. Onu anlamanız ise dinlemek sayesinde gerçekleşir.

2. İlişkiniz için özel zamanlar ayırın.

Zaman ayırmak değer verdiğini göstermenin bir yoludur. Hayatının bir parçası olan insan için hayatından bir zaman ayırmak tatlı bir eylemdir. Sevginizi dile getirmenin yanı sıra zamanınızı birbirinize ayırmanız ilişkinizi sağlamlaştırır. Birbirinizi tanıyarak birbirinize alışırsınız.

3. Küçük sürprizler ve jestler yapın.

Birbirinizi hatırlatacak tatlı sürprizler ve hediyeler sayesinde ilişkinizin heyecanı canlanır. Hediyeler her ele alındığında 'bana bu zaman şöyle vermişti' diyerek tekrar tekrar mest olacaksınız. Böylece geçmişte de şimdi de sevginizin devam ettiğini fark edeceksiniz. İlişkinin heyecanı sürekli canlı kalacak.

4. Zor zamanlarda destek olun.

Omzunuzu birbirinize yaslayabilmelisiniz. Bir sorun yaşandığı zaman ilk gidilecek kişilerden biri olmalısınız. Sizin onu anlayabildiğinizi ve teselli edebildiğinizi göstermelisiniz. Bir sırt sıvazlamak ve birlikte atlatabileceğinizi vurgulamak seni seviyorum demeden sevdiğini göstermenin en tatlı yollarından biri.

5. Güveni sağlamak için dürüst davranışlar sergileyin.

Arada aşkın olması yetmez. Güvenin sağlanması gerekir. Güven ise dürüstlükten doğar. Bu yüzden her konuda birbirinize karşı dürüst olmalısınız ve birbirinizden bir şey saklamamasınız. Sevgili olmanızın yanında aynı zamanda dost olmalısınız. En çok güvendiği ve yanında rahat hissettiği siz olmalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hemen silmeyin, affedici olun.

Aşık olunan insandan hemen ayrılamazsın. Duygusal olarak birbirinize bağlanmışsanız kopmanız zor olur. Küçük ve çözülebilecek hatalar yapıldığında hemen bitti demeniz karşınızdaki kişiyi değersiz hissettirir. Çözümle giderek sorunu halletmeye çalışmanız kalplerinizdeki sevgiyi açığa çıkarır.

7. Özel günleri kutlayın.

Değerin ve sevginin gösterilmesinin bir yolu özel günlerin unutulmamasıdır. İlişkinizdeki önemli tarihlerde kutlamalar yapılması tutkunun ve heyecanın sürekli olmasını sağlarsınız. Rutinleşen bir ilişkiye canlılığın gelmesi ilişkiyi kuvvetlendirir. Önemli tarihleri bir yere not edelim!

8. Birlikte hobiler edinin.

Birlikte ortak bir alan belirleyerek vakit geçirmeniz sayesinde ilişkiniz hareket kazanır ve gelişir. Eğlenceli anlar geçirerek birbirinizi daha iyi tanırsınız. Tanıdıkça bağlanır ve sevginiz artar. Böylece daha ciddi bir ilişkiye yol alırsınız. Ayrıca tatlı anılar biriktirerek gelecekte yad edebilirsiniz!

9. Kişisel alanlara saygı gösterin.

İlişkide birlikte vakit geçirmek önemlidir. Ama aynı zamanda bireysel alanların korunması gerekir. Birey olduğunuzu unutmadan ilerlerseniz ve saygılı bir şekilde birbirinize yaklaşırsanız ilişkini sağlıklı bir şekilde kurulur. Arkadaş çevreleri ya da yapılan bazı aktiviteler farklı olabilir. Bunun bilincinde olarak hareket ederseniz kavga ve gürültüden uzak huzurlu bir ilişki kurulur.

10. Fiziksel teması unutmayın.

Parmakların minik minik birbirlerine değmesi, el ele tutuşma, sarılma, tatlı bir öpücük... Aşk kavramının içerisinde olan tutkunun sürekli olması için birbirinize karşı olan çekimi unutmamalısınız. Sevginin en güzel gösterilme şekli temastır. Bu yüzden yeteri kadar fiziksel teması sağlayarak sevginizi gösterebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın