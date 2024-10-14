Sadece Söz Yetmez: Aşkı İnşa Etmek için Yapılması Gereken 10 Eylem

Dinlemek her türlü ilişki için önemlidir. Karşınızdaki kişinin nasıl biri olduğunu anlayabilmeniz ve dertlerine derman olabilmeniz için dinlemelisiniz. Hele ki karşınızda aşık olduğunuz insan var ise onu pür dikkat dinlemelisiniz. Ona iyi gidebilmenizin yolu onu anlayabilmenizdir. Onu anlamanız ise dinlemek sayesinde gerçekleşir.