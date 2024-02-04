Sadece Gerçek K-POP Fanlarına Özel: K-POP İdollerinin Hangi Gruplara Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Sadece Gerçek K-POP Fanlarına Özel: K-POP İdollerinin Hangi Gruplara Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Güney Kore'nin medarı iftiharları idoller, idollerimiz. Eskiden sadece popüler grupların adını ve üyelerini bilirken artık tüm gruplar hodri meydan misali muharebede kendilerini gösteriyor. Peki sen bu idollerin hangi gruplara ait olduğunu bilebilecek misin? Sadece gerçek K-POP fanları bu testte tüm sorulara doğru cevap verebilecek!
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1. Kolaylarla başlıyoruz Jisoo hangi grubun üyelerinden?
2. Peki J-Hope mu demeliyim yoksa sen mi gerçek adını açıklamak istersin Jung Hoseok?
3. Seungkwan hangi grupta biliyor musun?
4. İpucu verelim Leedo grubun rapçisi. Ama hangi grubun?
5. Danielle hangi grupta?
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6. Leeseo'yu tanıyor musun, hangi grupta?
7. Tüm havalılığıyla bu bakışı atan Sung Hanbin hangi grupta?
8. Haşin bakışlarıyla bizi etkisi altına alan Seong Hwa'yı biliyor musun?
9. Zorlanıyor gibisin, Choi Yu-jin hangi grupta?
10. Bu tatlı gülüşün sahibi Jaehyeong hangi grupta?
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11. Bilenler için gayet kolay aslında. Shownu'nun grubunu biliyor musun?
12. Güzel Sullyoon hangi grupta peki?
13. Son olarak bilenlerin bile kafasının karışacağı o isim; Sungchan hangi grupta?
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