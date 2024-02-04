Görüş Bildir
Haberler
Test
Sadece Gerçek K-POP Fanlarına Özel: K-POP İdollerinin Hangi Gruplara Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Sadece Gerçek K-POP Fanlarına Özel: K-POP İdollerinin Hangi Gruplara Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

kpop Güney Kore
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 11:01

Güney Kore'nin medarı iftiharları idoller, idollerimiz. Eskiden sadece popüler grupların adını ve üyelerini bilirken artık tüm gruplar hodri meydan misali muharebede kendilerini gösteriyor. Peki sen bu idollerin hangi gruplara ait olduğunu bilebilecek misin? Sadece gerçek K-POP fanları bu testte tüm sorulara doğru cevap verebilecek!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kolaylarla başlıyoruz Jisoo hangi grubun üyelerinden?

1. Kolaylarla başlıyoruz Jisoo hangi grubun üyelerinden?

2. Peki J-Hope mu demeliyim yoksa sen mi gerçek adını açıklamak istersin Jung Hoseok?

2. Peki J-Hope mu demeliyim yoksa sen mi gerçek adını açıklamak istersin Jung Hoseok?

3. Seungkwan hangi grupta biliyor musun?

3. Seungkwan hangi grupta biliyor musun?

4. İpucu verelim Leedo grubun rapçisi. Ama hangi grubun?

4. İpucu verelim Leedo grubun rapçisi. Ama hangi grubun?

5. Danielle hangi grupta?

5. Danielle hangi grupta?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Leeseo'yu tanıyor musun, hangi grupta?

6. Leeseo'yu tanıyor musun, hangi grupta?

7. Tüm havalılığıyla bu bakışı atan Sung Hanbin hangi grupta?

7. Tüm havalılığıyla bu bakışı atan Sung Hanbin hangi grupta?

8. Haşin bakışlarıyla bizi etkisi altına alan Seong Hwa'yı biliyor musun?

8. Haşin bakışlarıyla bizi etkisi altına alan Seong Hwa'yı biliyor musun?

9. Zorlanıyor gibisin, Choi Yu-jin hangi grupta?

9. Zorlanıyor gibisin, Choi Yu-jin hangi grupta?

10. Bu tatlı gülüşün sahibi Jaehyeong hangi grupta?

10. Bu tatlı gülüşün sahibi Jaehyeong hangi grupta?
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bilenler için gayet kolay aslında. Shownu'nun grubunu biliyor musun?

11. Bilenler için gayet kolay aslında. Shownu'nun grubunu biliyor musun?

12. Güzel Sullyoon hangi grupta peki?

12. Güzel Sullyoon hangi grupta peki?

13. Son olarak bilenlerin bile kafasının karışacağı o isim; Sungchan hangi grupta?

13. Son olarak bilenlerin bile kafasının karışacağı o isim; Sungchan hangi grupta?

Bu Testleri de Çözmek İsteyebilirsin:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?