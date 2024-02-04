Sadece Gerçek K-POP Fanlarına Özel: K-POP İdollerinin Hangi Gruplara Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Güney Kore'nin medarı iftiharları idoller, idollerimiz. Eskiden sadece popüler grupların adını ve üyelerini bilirken artık tüm gruplar hodri meydan misali muharebede kendilerini gösteriyor. Peki sen bu idollerin hangi gruplara ait olduğunu bilebilecek misin? Sadece gerçek K-POP fanları bu testte tüm sorulara doğru cevap verebilecek!