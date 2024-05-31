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Sadece Bir Hakkın Olsa Hangi Yemeği Yeryüzünden Silmek İsterdin?

etiket Sadece Bir Hakkın Olsa Hangi Yemeği Yeryüzünden Silmek İsterdin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 14:18

Keşke tüm yemekler lezzetli olsa da hepsinin tadına bakabilsek... Ama bazı yemekler vardır ki damak tadımıza asla uymaz ve hiçbir yerde görmek bile istemeyiz. Peki senin en sevmediğin yemek, yani bizim deyimimizle yeryüzünden silmeyi istediğin yemek hangisi?

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1. Söyle bakalım, yemek yemeyi en çok nerede seversin?

2. Sebzeler sağlık açısından sıkça tüketilmelidir ama senin en sevmediğin sebze hangisi?

3. Bir yemekte seni en çok ne rahatsız eder diye sorsak?

4. Yemek yeme keyfini bozan şeylerden biri bunlardan hangisi olabilir?

5. Şu dünya mutfaklarından hangisinin "Yakınından bile geçmem." diyorsun?

5. Şu dünya mutfaklarından hangisinin "Yakınından bile geçmem." diyorsun?
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6. Yemek seçerken en önemli kriterin nedir diye sorsak?

7. Dürüst ol: Çocukken asla yemediğin yemek neydi?

8. Son soru: Herkesin çok sevdiği ama senin bir türlü ısınamadığın gıda, bunlardan hangisi?

Bamya!

Bamya!

Seçtiğin yanıtlara göre senin için bamya yemeği tam anlamıyla bir kabus! O kaygan dokusu ve hafif ekşi tadı senin için hiç de çekici değil. Her ne kadar bazıları bayılarak yese de senin tabaklarında asla yer bulamıyor. Belki de bu nedenle bamya yemeğini yeryüzünden silmek istiyorsun. Ama dünya bamya yemeği olmadan da dönüyor!

Karalahana çorbası!

Karalahana çorbası!

Karalahana çorbası asla sana göre değil! O ağır ve belirgin tadı seni bir türlü kendisine çekmemiş gibi duruyor. Sağlıklı mı, evet ama senin damak tadına hitap etmiyor. Özellikle soğuk kış günlerinde bile bu çorba seni ısıtamıyor. Neyse ki dünyada birçok farklı ve lezzetli çorba var. Karalahana çorbası olmadan da gayet mutlu ve tok olabilirsin!

Pırasa!

Pırasa!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda pırasayı yeryüzünden silinecekler arasında ilk sıraya yerleştireceksin! Asla sofralarda bulunsun istemiyorsun ve hiçbir şekilde yiyesin gelmiyor. Bazı insanlar pırasayı çok sever ama onları bile anlamakta güçlük çekiyor olabilirsin. Herkesin damak zevki farklıdır sonuçta!

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