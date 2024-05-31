Sadece Bir Hakkın Olsa Hangi Yemeği Yeryüzünden Silmek İsterdin?
Sadece Bir Hakkın Olsa Hangi Yemeği Yeryüzünden Silmek İsterdin?
Keşke tüm yemekler lezzetli olsa da hepsinin tadına bakabilsek... Ama bazı yemekler vardır ki damak tadımıza asla uymaz ve hiçbir yerde görmek bile istemeyiz. Peki senin en sevmediğin yemek, yani bizim deyimimizle yeryüzünden silmeyi istediğin yemek hangisi?
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1. Söyle bakalım, yemek yemeyi en çok nerede seversin?
2. Sebzeler sağlık açısından sıkça tüketilmelidir ama senin en sevmediğin sebze hangisi?
3. Bir yemekte seni en çok ne rahatsız eder diye sorsak?
4. Yemek yeme keyfini bozan şeylerden biri bunlardan hangisi olabilir?
5. Şu dünya mutfaklarından hangisinin "Yakınından bile geçmem." diyorsun?
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