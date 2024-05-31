Sadece Bir Hakkın Olsa Hangi Yemeği Yeryüzünden Silmek İsterdin?

Seçtiğin yanıtlara göre senin için bamya yemeği tam anlamıyla bir kabus! O kaygan dokusu ve hafif ekşi tadı senin için hiç de çekici değil. Her ne kadar bazıları bayılarak yese de senin tabaklarında asla yer bulamıyor. Belki de bu nedenle bamya yemeğini yeryüzünden silmek istiyorsun. Ama dünya bamya yemeği olmadan da dönüyor!