Sabah Yazarı Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasını Yazdı: “YÖK’ten Ekrem İmamoğlu’na Diploma Sürprizi!”
Sabah Yazarı Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasını Yazdı: “YÖK’ten Ekrem İmamoğlu’na Diploma Sürprizi!”
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu’nun 90’lı yıllarda aldığı üniversite diplomasını köşesine taşıdı. “Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında nasıl yatay geçiş yaptı?” diye soran Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geçerli olup olmayacağına Danıştay’ın karar vereceğini belirtti.
İşte Mahmut Övür’ün köşe yazısından bir bölüm:
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“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "diploma ve ahmak" davasının nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Çünkü bu konu, İmamoğlu dâhil hepsinin siyasi geleceğini yakından ilgilendiriyor. Ortaya çıkacak negatif bir sonuç bütün dengeleri altüst edebilir.”
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“Aylardır kamuoyu ve medya da ağırlıkla "diploma" meselesine neden açıklık getirilmediğini sorup duruyor. Kimi YÖK'e sesleniyor, kimi diplomayı veren İstanbul Üniversitesi'ne... Hiçbiri de cevap vermiş değil. Bu kadar zor mu acaba?”
“Biraz araştırınca zor olmadığını öğrendim. Önce İstanbul Üniversitesi'nden bir yetkiliyle konuştum. Verdiği cevap yukarıyı yani YÖK'ü işaret ediyordu: "Biz cevabımızı ilettik. Kararı onlar verecek."
“Peki YÖK aylardır tartışılan bu konuda ne bekliyor? Cevabı aranan soru belli: "Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında nasıl yatay geçiş yaptı? O tarihte denkliği kabul edilmeyen bir okuldan bir devlet üniversitesine yatay geçiş yapmak mümkün mü?"
“Bu sorulara YÖK'ten önce İmamoğlu cevap verdi. Ona göre sorun yoktu: "Ben 90 yılında bu okula geçiş yaptım. Ben bu okula geçiş yapıldığını 89 yılında öğrendim. Burada 3-4 yılında böyle geçişler yapıldı. Sonra kapatıldı."
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“Peki YÖK'ün bir cevabı yok mu? Duyduklarım bir cevabı olduğunu gösteriyor. Ancak olay 25 yıl önceye dayandığı için biraz karmaşıkmış. Önce İmamoğlu'na iyi haberi verelim. YÖK'e göre ortada bir "suç" var ama zaman aşımına uğradığı için herhangi bir cezai soruşturma açılma olasılığı yok.”
“Ancak iş burada bitmiyor. Şimdi de kötü haberi verelim. Dosya idari hukuk açısından incelenmek üzere Danıştay'a gönderilmiş. Ortada zaman aşımına uğrayan bir suç var ama o suç sonucu elde edilen bir diploma da var. Şimdi Danıştay suç işlenerek elde edilen o diplomanın geçerli olup olmayacağına karar verecek.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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